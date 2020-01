Protest la Forumul Economic Global - Activişti ai climei, unii costumaţi în koala, au pornit într-o ascensiune montană către Davos

Sute de activişti ai climei, unii costumaţi în koala, au pornit duminică din Landquart, în estul Elveţiei, către staţiunea Davos, într-o ascensiune de trei zile, pentru a atrage atenţia asupra încălzirii globale, la Forumul Economic Global care va avea loc în această săptămână, transmite Reuters potrivit news.ro

Protestatarii vor înfrunta frigul pe parcursul unui transeu montan lung de 40 de kilometri.

Unii dintre participanţi s-au costumat în koala, făcând aluzie la incendiile de vegetaţie ddin Australia, purtând pancarde inscripţionate cu :“Let’s ignore the Donalds and listen to the Gretas” (Haideţi să îi ignorăm pe cei ca Donald şi să îi ascultăm pe cei ca Greta) şi “Make the world cool again” (Să răcorim din nou lumea).

Activista pentru climă Greta Thunberg, care s-a alăturat vineri celor 10.000 de protestatari din Lausanne, nu va participa la ascensiune, au spus organizatorii.

Autorităţile au aprobat ascensiunea între Landquart şi Klosters, dar au respins solicitarea activiştilor de a merge la Davos pe jos, din motive de siguranţă.

Organizatorii au spus că sunt hotărâţi să meargă la Davos, dar au spus că vor merge pe poteci mai scurte, pentru care nu au nevoie de aprobare.