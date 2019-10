Protestatarul Sandu Matei, care a lovit un bătrân în Piaţa Victoriei, trimis în judecată

Sandu Matei, zis Sandy, unul dintre cei mai activi protestatari din Piaţa Victoriei din ultimii trei ani, a fost trimis în judecată pentru loviri şi alte violenţe. În decembrie 2017, protestatarul a lovit cu un "box" în faţă un bătrân, pe nume Nicolae Tiurbe, în Piaţa Victoriei, Tiurbe l-ar fi înjurat pe Sandu Matei, iar acesta l-a lovit în faţă. (VIDEO cu incidentul!) Sandu Matei susţine că a acţionat în legitimă apărare, argumentele acestuia nefiind însă acceptate de procuror.

"NU PENTRU ASTFEL DE JUSTIȚIE SUNT ÎN STRADĂ DE 2 ANI JUMĂTATE.

-in oct 2017 sunt lovit cu pumnii și picioarele in Piața Victoriei, dupa 2 ani de anchetă mi se comunică neînceperea urmăririi penale pentru că ,,nu prezintă risc social,,

-În dec 2017 lovesc in legitima aparare în Piața Victoriei, azi mi se comunică în 9 pagini ca sunt trimis in judecată pt ca NU am cedat umilinței de a îmi cere scuze public (probabil la antena 3) și muncă in folosul comunitații, pt ca eu am considerat ca protestul in sine a fost in folosul comunitații.

Moraliștii și dușmanii să nu desfaca șampania, mă pot lupta și cu procurorii corupți și/sau incompetenți.

#rezistharțuirii", scrie Sandu Matei pe Facebook.