PSD a finalizat listele pentru Parlament (Marcel Ciolacu)

PSD a finalizat miercuri seară toate listele pentru Parlament, atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat, a anunţat preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, notează agerpres.

"Am finalizat toate listele pentru Parlamentul României, atât la Cameră, cât şi la Senat, în această seară. A durat mai mult deoarece au fost anumite modificări în urma deciziei luate de către mine şi colegii mei la prânz ca niciun candidat al PSD să nu fie trimis în judecată pentru o speţă penală. Toţi colegii au înţeles această necesitate şi au fost patru sau cinci modificări din ţară. În acest moment PSD este pregătit pentru lupta hotărâtă de către Guvern pentru 6 decembrie", a spus Ciolacu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

Citește și: Ludovic Orban, reacție despre faptul că Traian Berbeceanu nu este înalt funcționar public: ‘Rezervorul de înalți funcționari publici este foarte restrâns’



Întrebat de ce s-a făcut excepţie pentru un candidat de la Mehedinţi care are probleme cu legea, Ciolacu a spus: "Nu este o excepţie. Eu am vorbit de doare penale şi trimiteri în judecată penal. Acest caz de la Mehedinţi - se mai găsesc astfel de cazuri, sunt cazuri civile. Nu cred că acum o să stau să întreb toţi candidaţii dacă au în tribunal vreo dispută civilă cu soacrele sau cu rudele. Candidatul de la Mehedinţi se judecă de fapt pe o amendă cu ANI. Are o decizie care nu îi îngrădeşte dreptul de a candida. Nu are nicio conotaţie penală".



Preşedintele PSD a afirmat că fiul lui Cristian Popescu Piedone, Vlad Popescu, candidează pe listele de la Suceava.



"Este un jurist foarte bun, organizaţia a luat această hotărâre. E un candidat tânăr, nu are dosar penal, nu are nicio problemă. Mă bucur de această candidatură. Legea este respectată, este membru PSD şi candidează", a arătat el.