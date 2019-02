Grupul lui Țuțuianu, trimis la 'constituționaliștii' din Senat

Biroul Permanent al Senatului a decis, luni, să mai ceară o opinie pe tema solicitării senatorului independent Adrian Țuțuianu de înființare a grupului ”Unirea” format din 7 senatori independenți.

Astfel, conducerea Senatului a luat act de punctul de vedere negativ al Comisiei pentru Regulament pe tema înființării grupului „Unirea” și a decis să ceară și Comisiei pentru constitutionalitate un al doilea punct de vedere.

Surse senatoriale au spus ȘTIRIPESURSE.RO că propunerea ar fi fost susținută în BP de senatorul PSD Claudiu Manda, iar reprezentanții ALDE au fost de acord.

Comisia pentru Regulament a apreciat că nu se poate infiinta grupul solicitat de Tutuianu,

„Potrivit jurisprudenței CCR, trebuie realizată o netă diferențiere între cele două categorii de parlamentari independenți:

- cei care au fost aleși ca independenți, cu respectarea condițiilor prevăzute de legea electorală

- cei deveniți independenți prin retragerea lor din grupurile parlamentare din care făceau parte

Parlamentarii deveniti independenti, dar care au candidat si au fost alesi in baza programelor unor partide politice pe care, dupa alegerea ca deputati sau senatori, le-au parasit, nu au candidat si nu au fost alesi in baza unui program propriu, ci a programului partidelor care i-au sustinut.

Asadar, acestia nu dobandesc acelasi statut de independent pentru ca acel statut presupunea, necesar, o pozitie de independenta in procesul consultarii electorale.

In jurisprundenta sa, Curtea Constitutionala s-a referit in mod constant si exclusiv la parlamentarii independenti care au candidat in alegeri sub acest statut, si nu la cei devenit independenti in timpul unei legislaturi, respectiv la dreptul parlamentarilor independenti de a-si constitui un grup parlamentar”, se arată în punctul de vedere transmis Biroului Permanent al Senatului.

