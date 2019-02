Țuțuianu anunță negocieri cu USR și PNL pentru grupul 'Unirea' din Senat

Senatorul independent Adrian Țuțuianu a declarat, luni, că vrea să ceară ajutorul PNL și USR pentru a merge la CCR pe tema formării grupului parlamentar 'Unirea' din Senat.

„Astazi incepe sesiunea parlamentara. In luna decembrie am solicitat Senatului sa aprobe infiintarea grupului 'Unirea' care cuprinde parlamentari alesi pe listele mai multor partide partide. Nu este un grup constituit pe considerente de natura ideologica, ci este un grup constituit sa ne putem manifesta in cadrul lucrarilor Senatului, pentru ca daca ai un grup, ai reprezentare in Biroul Permanent, ai reprezentare in conducerile de comisii, ai timp alocat pentru dezbateri la motiunile de cenzura”, a spus Adrian Tutuianu într-o conferință de presă la Târgoviște.

„Am primit un referat de la comisia pentru Regulament a Senatului, din 14 decembrie, din care rezulta ca ni se refuza dreptul de a infiinta acestui grup contrar tuturor deciziilor CCR. Ultima situatie in care si Camera si Senatul s-au confruntat cu posibilitatea de grupuri noi in timpul mandatului a fost in 2010, cand s-a constituit UNPR, a spus CCR ca se pot constitui grupuri parlamentare din senatori sau deputati alesi pe listele unui partid dar din diferite motive nu se mai regasesc in grupul parlamentar initial. Probabil, Senatul va decide azi probabil ca nu avem dreptul sa infiintam un grup parlamentar. Acest lucru ne obliga sa solicitam sprijinul PNL si USR pentru a ataca Hotararea BP si eventuala hotarare de plen la CCR”, a indicat senatorul.

„O situatie similara exista si la Camera Deputatilor, acolo deja a fost sesizata CCR si termenul de solutionare este 13 februarie. Eu voi avea la ora 14.00 o intalnire cu membrii grupului Unirea sa vedem cum procedam mai departe”, a conchis Țuțuianu.

După ce a fost exlus din PSD, Adrian Tuţuianu a depus, pe 10 decembrie 2018, în Biroul permanent al Senatului, o cerere de înfiinţare a grupul parlamentar al senatorilor neafliliaţi, denumit "Unirea", având următoarea componenţă: Adrian Ţuianu, Baciu Gheorghe, Ghiţac Virgil, Covaciu Rodica, Ionaşcu Gabi, Lungu Vasile şi Botnariu Emanuel.

