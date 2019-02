PSD Cluj: Ministerul Apelor şi Pădurilor a alocat fonduri pentru lucrările de deviere a Someşului Mic

PSD Cluj informează că Ministerul Apelor şi Pădurilor a alocat fonduri în 2019 pentru lucrările la devierea Someşului Mic, necesare extinderii Aeroportului Internaţional "Avram Iancu", iar autorităţile locale ar trebui să ia măsuri pentru mutarea unui pod de pe şoseaua de centură a municipiului Cluj-Napoca, în vederea avansării acestor lucrări.

Potrivit comunicatului menţionat, ministrul Apelor şi Pădurilor, senatorul Ioan Deneş, a anunţat miercuri, 20 februarie, alocarea acestor fonduri.Comunicatul PSD vine în replică la declaraţia făcută marţi, 19 februarie, de preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Cluj, Alin Tişe, care i-a solicitat premierului Viorica Dăncilă să sprijine proiectul privind amenajarea râului Someşul Mic.Conform comunicatului, în acest an vor fi alocate fonduri pentru o serie de corecţii la lucrările din zonă şi, pentru ca să poată fi alocată suma integrală, autorităţile locale trebuie să mute un pod de pe şoseaua de centură a municipiului."Este foarte important că încă din acest an, Guvernul României a alocat fonduri pentru lucrări la devierea Someşului Mic, pentru extinderea Aeroportului Internaţional 'Avram Iancu' Cluj. Autorităţile locale trebuie să acţioneze de urgenţă în privinţa mutării podului. Îi solicit domnului Alin Tişe să nu mai blocheze dezvoltarea Aeroportului Internaţional 'Avram Iancu' Cluj aşa cum a făcut-o în anii trecuţi prin nefinanţarea acestuia din bugetul Consiliului Judeţean Cluj. Problema sa personală cu directorul instituţiei, faptul că doreşte cu insistenţă schimbarea acestuia, nu trebuie să blocheze cea mai performantă instituţie din judeţ, din ultimii zece ani", a declarat preşedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, potrivit comunicatului menţionat.

Ministrul Ioan Deneş a informat miercuri, într-o conferinţă de presă, că în cazul proiectului de investiţii privind devierea Someşului Mic pentru extinderea Aeroportului Cluj-Napoca s-au alocat, în acest an, 110 milioane de lei.



"În zona Aeroportului municipiului Cluj-Napoca, valoarea proiectului total este de 110 milioane de lei, dar, pentru a putea face devierea Someşului Mic pentru extinderea aeroportului, autorităţile publice locale trebuie să mute un pod de pe şoseaua de centură a municipiului. După această mutare, vom aloca suma necesară. Pentru acest an am alocat cele 110 milioane de lei pentru o serie de corecţii la lucrările din zonă", a precizat ministrul Apelor şi Pădurilor.



Preşedintele CJ Cluj a susţinut, marţi, că "nerealizarea acestor lucrări pune în pericol construcţiile din imediata vecinătate a cursului râului, favorizând inundarea întregii albii majore actuale", şi aminteşte că de proiectul respectiv este strâns legată şi extinderea la 3.500 de metri a pistei Aeroportului Internaţional Cluj.



"Astăzi, în calitate de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, am transmis o solicitare prim-ministrului Vasilica-Viorica Dăncilă prin care am solicitat implicarea şi sprijinul său în finalizarea lucrărilor de amenajare a râului Someşul Mic. Deşi titularul investiţiei este Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, proiectul este unul major, cu un impact extrem de important la nivelul judeţului Cluj. Astfel, amenajarea hidrotehnică a râului Someşul Mic va scoate de sub efectul inundaţiilor 1.785 de locuinţe din municipiul Cluj-Napoca şi din comuna Apahida, 476 de IMM-uri, 877 de hectare de teren. Mai mult, de această investiţie vor beneficia şi Centrul Agro Transilvania S.A., Aeroportul Internaţional 'Avram Iancu' şi Staţia de epurare a municipiului Cluj-Napoca", a declarat, marţi, Alin Tişe, potrivit unui comunicat al CJ Cluj.