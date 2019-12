PSD intră puternic pe zona anticorupție

Un grup de 27 de parlamentari PSD propune o epurare fără precedent în zone rarefiate ale politicii și încurajează denunțurile la DNA.

O lege a lustrației în Consiliile de Administrație ale companiilor, regiilor și societăților de stat a fost depusă în Parlament: PSD cere introducerea de incompatibilități în această zonă și acuză că în mare parte persoanele care ajung în conducerile companiilor naționale sunt puse pe 'căpătuiala', cel mai adesea sunt incompentente și servesc interesele politice ale celor care i-au trimis pe funcție.

Parlamentarii PSD care au depus legea spun că Legea 161/2003 privind prevenirea și sancționarea corupției în rândul demnitarilor este un act normativ incapabil să „înlăture condițiile și cauzele corupției”. „Astfel, prin modul defectuos de reglementare al incompatibilitatilor si conflictului de interese, mult prea lax si cu exceptii care au devenit reguli s-a ajuns la politizarea si ocuparea functiilor/calitatilor sus-mentionate de catre persoane care, in mare parte, urmaresc 'capatuiala'”, spun social-democratii. Ei isi propun inlaturarea „abuzurilor prin numirea ca manageri si membru in CA de personal nespecializat, tributar politic celor care l-au numit, cel mai adesea incompetent”.

Sunt vizati de lege toți managerii și membrii din Consiliile de Administrație din:

regii autonome

companii si societati nationale

institutii publice

societati comerciale

banci sau alte institutii de credit

societati de asigurare si societati financiare

În aceste funcții vor fi numiți exclusiv „specialisti” inscrisi intr-o lista aprobata de Guvern si publicata in Monitorul Oficial. In lista guvernului cu specialistii care pot fi numiti ca manageri sau membru in CA vor fi inscrisi „numai functionarii, angajatii, liber profesionistii si pensionarii care fac dovada unui cert profesionalism si probitate morala, intr-o perioada de activitate de cel putin 7 ani in domeniul de activitate pentru care aplica si care nu au suferit nicio condamnare penala”

Persoanele care nu declara in 15 zile ca sunt in incompatibilitate „raspund penal, patrimonial si disciplinar”. De asemenea, oricine are cunostinta despre savarsirea unei fapte penale cu privire la numirea sau exercitarea unei functii ori calitati din cele la care se refera prezenta lege se poate adresa, in scris, procurorului competent teritorial sa constate si sa dispuna cercetarea penala”, se mai arata in proiect.

Calitate de membru în Consiliile de Administrație DEVINE INCOMPATIBILA cu urmatoarele categorii de functii publice sau de demnitate publica, potrivit legii inițiate de social-democrați:

functionar public care, potrivit legii, nu are dreptul de a candida in alegeri

consilier local

consilier judetean

secretar general si secretar general adjunct in autoritatile autonome sau institutii publice centrale si locale

presedinte si secretar al AGA

asociat la societatile comerciale

membru al grupurilor de interese economice aflate in relatii comerciale cu sus-mentionatele autoritati, institutii, unitati, etc.

persoana mandatata sa indeplineasca functia de reprezentare profesionala salarizata in organizatiile cu scop comercial

cenzor al unei societati comerciale

reprezentant al statului in adunarile generale ale societatilor comerciale

manager sau membru intr-un Consiliu de Administratie---------

In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, managerii si membrii incompatibili din CA vor fi inlocuiti cu specialisti care indeplinesc criteriile stabilite.

Indemnizatia membrilor CA se face, de regula, pentru o singura sedinta/luna, in cuantum de 1/10 din retributia de baza a conducatorului unitatii. Absentele de la sedinte - din orice motiv - nu se indemnizeaza.

Demiterea unui membru din CA se poate face pentru neparticiparea la mai mult de o sedinta/trimestru, cu exceptia cazurilor de forta majora, daca a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva sau cu votul a 2/3 din numarul total de membri ai CA.

Vezi si: SURSE - Măcel la vârful PNL, după votul pe alocațiile copiilor. Guvernul s-a aruncat în aer în Parlament: 14 deputați PNL + ALDE + PMP au făcut jocul PSD .