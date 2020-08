PSD l-a sancționat pe Lucian Romașcanu: purtătorul de cuvânt al partidului a fost suspendat

Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat vineri, la sediul partidului, că a decis împreună cu secretarul general adjunct, Paul Stănescu, să-l suspende din poziția de purtător de cuvânt al PSD pe senatorul Lucian Romașcanu, după afirmațiile acestuia la adresa jurnaliștilor.

„Până se vor lamuri lucrurile cu privire la aceasta declaratie, nu, a fost o vorba, un comentariu, decizia e una singura, a fost suspendat din functie. Am discutat suficient despre acest subiect. Alte întrebări aveți?”, a spus Marcel Ciolacu.

La finalul ședinței CEX de vineri, de la sediul PSD, jurnaliștii au ieșit din sala de presă să-i ia declarații lui Eugen Teodorovici, candidat la Congres. În sala de presă, Lucian Romașcanu se pregătea de conferință după ședința Comitetului Executiv. După plecarea jurnaliștilor, Lucian Romașcanu a spus într-o discuție privată, deranjat de situație, că „o să primească o p... în c... toți”. Afirmațiile au fost înregistrate de un microfon care nu fusese oprit.

”E un pic jignitor, ai purtător de cuvânt care vine să-ți dea niște informații. Dacă nu spune Ciolacu nimic, ce faci? Nu dai nimic? Ce faci cu publicul tău care vrea informații? Unde e omul nostru de la cameră, frate? Ăsta este sfârșitul unei frumoase prietenii. O să primească o p... în c... toți”, a declarat Romașcanu, fără să știe că este înregistrat.

Ulterior, el și-a cerut scuze.

„Azi, înaintea conferinței de presă, pe un fond încărcat, se pare că am avut o scăpare de limbaj pe care o regret. În contextul plecărilor din partid am avut o reacție exagerată care, totuși, fiind în SPAȚIU PRIVAT și într-o CONVERSAȚIE PRIVATĂ, n-ar fi trebuit să fie făcută publică. A fost făcută publică și, în consecință, îmi prezint SCUZELE de rigoare. Repet, daca a existat o ieșire nepotrivită, aceasta a fost exclusiv generată de traseiștii acestei perioade. Respect presa, am peste 20 de ani de muncă în această industrie, îi asigur și pe această cale pe jurnaliști de tot respectul meu. Mulțumesc pentru înțelegere!”, a precizat Lucian Romașcanu.