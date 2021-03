Pugilist român, în distribuţia Borderlands alături de actorii Cate Blanchett şi Kevin Hart

Florian Munteanu, pugilist român devenit actor, se află în negocieri pentru un rol în lungmetrajul „Borderlands”, adaptare a jocului video omonim în care vor juca actorii Cate Blanchett şi Kevin Hart, potrivit news.ro.

Negocierile sunt, potrivit Variety, în fază finală. În adaptarea lui Eli Roth, el va juca rolul Krieg, protector al personajului Tiny Tina (interpretat de Ariana Greenblatt), adolescentă expertă în explozibile.

Din distribuţie fac parte Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis şi Jack Black.

Lionsgate va lansa filmul.

Florian Munteanu a mai jucat alături de Michael B. Jordan în „Creed II”. El urmează să fie Razor Fist în „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” al Marvel, care este aşteptat să fie lansat anul acesta.

Citește și: Filmul ȘANTAJULUI președintelui CJ Călărași față de procurorul care îl ancheta - Îl amenința cu sesizări fictive, televiziunea și spunea că 'va face balamuc'

„Florian aduce umanitate reală şi mai multe straturi unui personaj care, la suprafaţă, pare complet nebun şi sălbatic”, a spus Roth. „Krieg a fost de departe cel mai greu rol de distribuit, iar Florian l-a adus la viaţă şi l-a înrădăcinat într-un mod în care nu credeam că e posibil. Va fi un strălucit Krieg şi se va potrivi perfect distribuţiei noastre incredibile”.

Cea mai recentă variantă a scenariului „Borderlands” este scrisă de Craig Mazin („Chernobyl”). Avi Arad şi Ari Arad produc filmul prin Arad Productions, cu Erik Feig producător, prin Picturestart.

„Borderlands” este una dintre cele mai populare francize de jocuri video, cu peste 68 de milioane de unităţi vândute în întreaga lume.