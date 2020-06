Punct de cotitură pentru industria britanică - Se împlinesc două luni de când nu a mai fost folosit cărbune pentru producția de electricitate

Marea Britanie va atinge miercuri un punct de cotitură, în condiţiile în care se vor împlini două luni consecutive în care ţara nu a utilizat cărbune pentru producţia de electricitate, cea mai lună perioadă înregistrată de la debutul revoluţiei industriale, a informat National Grid, operatorul reţelei energetice naţionale britanice, transmite Reuters potrivit Agerpres.

Marea Britanie este ţara unde în anii 1880 a fost construită prima centrală electrică pe bază de cărbune iar în următorul secol cărbunele a fost principala sursă de producţie a energiei electrice şi totodată un important motor al creşterii economice. Cu toate acestea, emisiile de dioxid de carbon ale termocentralelor pe bază de cărbune sunt de două ori mai mari decât cele ale centralelor care funcţionează pe bază de gaze naturale.Autorităţile de la Londra intenţionează să închidă centralele pe cărbune până în 2024, în cadrul eforturilor de a-şi atinge obiectivul privind zero emisii de CO2 în 2050."Exact la miezul nopţii de marţi spre miercuri se vor împlini 61 de zile, sau 1.464 de ore, de când a fost decuplată de la sistem ultima instalaţie de producţie a energiei pe bază de cărbune", a declarat un purtător de cuvânt al ESO (Electricity System Operator).Preţurile reduse la energia electrică şi cererea slabă de electricitate din partea clienţilor industriali, ca urmare a măsurilor de izolare adoptate pentru a ţine sub control răspândirea noului coronavirus, precum şi taxele impuse pentru emisiile de CO2, au făcut din ce în ce mai neprofitabilă operarea de termocentrale pe bază de cărbune.În schimb, pe perioada carantinei, a crescut utilizarea energiilor regenerabile, precum cea eoliană sau fotovoltaică, graţie unor costuri de operare mai mici decât cele ale producătorilor de electricitate care utilizează combustibili fosili, precum şi condiţiilor meteo favorabile.Luna mai a acestui an a fost cea mai "verde" lună pentru producţia de electricitate în Marea Britanie, în condiţiile în care intensitatea medie a emisiilor de carbon a atins un minim istoric de 143 de grame de CO2 per kilowatt oră.Intensitatea medie a emisiilor de carbon este un indicator cu privire la cât de mult dioxid de carbon a fost emis pentru a produce un kilowatt oră de energie electrică.