Punctul care poate decide campionatul - Ce spune Vintilă după egalul cu Academica Clinceni

Tehnicianul FCSB, Bogdan Vintilă, a declarat, luni seară, după meciul cu Academica Clinceni, scor 0-0, că pentru echipa patronată de Gigi Becali este un punct câştigat, subliniind că acest punct poate duce la câştigarea titlului, potrivit news.ro.

”Este un punct câştigat. Se adaugă în zestrea noastră. Decât deloc, e bine şi aşa. Cu Clinceni, se poate întâmpla orice, mingea e rotundă. Mulţi care se pricep foarte bine la fotbal spuneau că partida e câştigată dinainte. Nu am putut desface o apărare aglomerată, nu este un lucru îmbucurător. Şuturi la poartă am avut, dar am greşit ultima pasă, învăţăm din asemenea meciuri, care ne fac mai puternici. Nu vrem să mai trecem prin asemenea momente. E un lucru bun că nu am pierdut. Nu s-a terminat campionatul acum, mai sunt meciuri de jucat. Nu am reuşit să mulţumim suporterii. Au tras de timp, s-au aşezat pe jos, dar noi trebuia să marcăm. Mergem mai departe. Se poate ca acest punct să ne facă pe noi campioni. Mai sunt 12 etape. Urmează un alt joc, sunt trei puncte în joc, dar e şi derby-ul cu Dinamo. Orice joc are particularităţile mici”, a declarat Vintilă.

FCSB a remizat cu Academica Clinceni, scor 0-0, pe teren propriu, în etapa a XXIV-a a Ligii I, şi a ratat şansa de a ajunge la trei puncte de liderul CFR Cluj.