PUROIUL DIN SPITALE

Romania este un caz aparte in multe privinte. Perioada de tranzitie ne-a marcat existenta cu bune si cu rele, dar trebuie sa stii ca drumul ales de fiecare tara dupa caderea comunismului a fost o incercare. Nu exista la acel moment niciun exemplu de stat, trecut de la comunism la capitalism, pe care statele din fostul bloc sovietic sa il poata lua ca model. Au existat voci puternice din America, care au impins terapia soc ca unica solutie sub umbrela consensului de la Washington.

Rusia a reprezentat un astfel de exemplu, coordonata de consilieri, ca Jeffrey Sachs sau Aslund, aflati sub cupola intelectuala a lui Soros. Rezultatul? Dezastru si nimicire. Toata economia a fost privatizata si devalizata pentru cateva miliarde de dolari, in urma marii privatizari iesind la iveala o puzderie de oligarhi sub privirile deznadajduite ale oamenilor. De asta nu vorbeste niciun politician american, Rusia a ales capitalismul soc sub consilierea Americii si s-a ales praful. Putin a fost doar ultima geamandura de care s-a agatat poporul rus in fata nenorocirii economice imaginate. O geamandura infinit mai buna decat foamea predata de Sua ca lectie Rusiei. De aceea, ar trebui ca in unele momente Occidentul sa mai taca din gura, dupa cate prostii a facut in ultimii 30 de ani. Sa mai sara peste lectiile si povestirile de seara pentru adormit copiii.

De cealalta parte, au fost state care au ales directia terapiei graduale, intre ele si Romania. Un alt model imperfect ca orice incercare. S-au facut greseli, dar au fost si multe lucruri care s-au schimbat in bine in aceste trei decenii si ceva. Romania a plecat de pe ultimul loc in 1989, dupa ani de zile de blocaj economic si financiar asupra regimului Ceausescu. Orice comparatie fortata cu Ungaria sau Polonia nu este aplicabila date fiind conditiile initiale la start. Chiar si asa, consider ca avem potential sa le depasim in cateva decenii.

Revenind la subiectul zilei, mizeria din spitale, voi urla raspicat azi - NU ESTE VINA CLASEI POLITICE. Cum? Ce? Nu se poate. Repet. NU ESTE VINA CLASEI POLITICE. Ceea ce vedeti in spitale este un furt calificat pastorit de manageri, oameni de afaceri, corporatii pharma si ceva omuleti din serviciile secrete. Cand ma refer la omuleti am proprietatea cuvintelor, nu va imaginati ca generalii adevarati se ocupa cu asa ceva. Niciun om cu o minima doza de patriotism nu fura pe boala oamenilor. Punct. Restul sunt trepadusi si acoperiti wannabe.

Politicienii sunt doar clovnul in care se arunca cu oua pentru a nu se cauta vinovatii si banii furati. Adevaratul puroi este cel prezentat mai sus. Managerii ocupa primul loc fara discutie. De la Mahler la Carstoiu sau alti dinozauri permanenti, totul este o mizerie coordonata de prostia, lasitatea sau coruptia lor. Imediat langa ei se aseaza firme ale unor oameni de afaceri romani care incaseaza la foc automat din acest sistem bolnav. Hoti notorii care fac pe tampitii si se lamenteaza ca nu exista bani. Exista si jocul la next level intre minister, corporatii pharma si casa de asigurari, dar acesta este un subiect complex demn de abordat cu alta ocazie.

In concluzie, un mare MARS managerilor care fura si nu ofera o minima decenta in spitale. Romania s-a imprumutat masiv in pandemie, ca voi sa furati cu dezinfectanti, masti si consumabile. Romania se imprumuta azi, ca voi sa creati retele de puroi in care victima sunt oamenii si banul public. Cand latul se strange, veniti precum niste caini plouati si va lamentati prin studiouri TV ca nu sunt bani. Sa va fie rusine! Nu este vina lui Ciolacu, Iohannis sau Ciuca pentru dezastrul din spitale. Asa ca la munca sau la puscarie lepre morale ale puroiului din spitale. Eu stiu Adevarul. Si Romania va stii adevarul.

un comentariu de Dana Budeanu, pentru Verdict APP