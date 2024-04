Rachete ruse de croazieră au străpuns apărarea orașelor Dnipro, Krivoi Rog și Sinelnikove: 8 morți și zeci de răniți în Ucraina (bilanț provizoriu) / FOTO

„Au fost distruse mai multe etaje ale unei clădiri obişnuite de locuinţe, iar gara feroviară a fost avariată. Krivi Rih și Sinelnikove, de asemenea, au fost atacate. Toți răniții primesc ajutorul necesar. Din păcate, există şi decedaţi. Condoleanțe familiilor și apropiaţilor”, a scris Zelenski pe Facebook.

În orașul Sinelnikove au murit 6 persoane și altele sunt rănite, în orașul Dnipro sunt 2 morți și 16 răniți, iar în orașul Krivoi Rog sunt mai mulți răniți, conform oficialilor ucraineni locali, citați de Ukrinform.

Rachetele ruse au lovit și Ukrzalizniţia, compania ucraineană de transport feroviar, atac soldat de asemenea cu mai mulți răniți.

Comandantul Forțelor Aeriene ale Ucrainei, Mikola Oleşciuk, a raportat vineri că, în timpul atacului masiv al rușilor din noaptea de 18 spre 19 aprilie, asupra Ucrainei au fost lansate în total 36 ​​de rachete și drone, dintre care apărarea antieriană a reușit să blocheze 29.

Armata rusă a tras asupra Ucrainei cu „22 de rachete de diferite tipuri și 14 drone: două rachete de croazieră Kh-101/Kh-555 trase de aeronave strategice Tu-95 MS (zona de lansare - Riazan); 14 drone Shahed-131/136 lansate din regiunile Primorsko-Ahtarsk şi Kursk; 12 rachete aeriene ghidate Kh-59/Kh-69 lansate din regiunea Kursk și dinspre Marea Azov; două rachete de croazieră Iskander-K lansate din Crimeea; șase rachete de croazieră Kh-22 trase de bombardiere strategice cu rază lungă de acțiune Tu-22M3 dinspre Marea Neagră și Marea Azov", a detaliat Mikola Oleşciuk.

Numărul oamenilor care şi-au pierdut viaţa în urma atacului rusesc de miercuri asupra oraşului Cernigău, în nordul Ucrainei, a crescut la 18, iar alte 78 de persoane au fost rănite după ce trei rachete au lovit miercuri centrul oraşului, au anunţat joi oficiali ucraineni, relatează Reuters.

Atacul de la Cernigău, care a provocat daune infrastructurii civile a oraşului ucrainean, a fost cel mai sângeros atac aerian lansat de Rusia în ultimele săptămâni. Potrivit autorităţilor ucrainene, o instituţie de învăţământ, un spital şi 20 de locuinţe au fost avariate.

Ucraina are o ''nevoie urgentă de apărare antiaeriană suplimentară'', a subliniat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Potrivit acestuia, situaţia din teren este ''dificilă'' din cauza bombardamentelor ruse asupra oraşelor şi infrastructurii ucrainene. ''Întârzierile în livrarea apărării aeriene înseamnă că mai multe rachete ruseşti îşi vor lovi ţintele în Ucraina. Întârzierile în livrarea muniţiilor înseamnă că Rusia va putea să avanseze mai mult pe linia frontului'', a explicat Stoltenberg.

''Am strâns informaţii despre diferite sisteme de apărare aeriană pe care le avem în NATO şi ne concentrăm pe sisteme Patriot. Şi lucrăm cu aliaţii pentru a ne asigura că redesfăşoară unele din sistemele lor către Ucraina. Lucrăm la posibilitatea de a trimite mai multe baterii Patriot în Ucraina. suntem în dialog cu unele ţări anume'', afirmat secretarul general al NATO. Acesta a precizat că şi alte sisteme de apărare ar putea fi furnizate Ucrainei, printre care sistemul de rachete sol-aer NASALS.

russia's missile attack on Dnipro and the region claimed the lives of at least nine people and injured 29 more. The terrorists once again targeted civilian infrastructure.

We need a sufficient number of air defense systems. Not tomorrow, but today.#UkraineNeedsAirDefense pic.twitter.com/TYhKPCytWL