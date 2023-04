Deputatul PSD Radu Cristescu anunță că cea mai recentă statuie dezvelită de președinta Ungariei în România nu e legală. Cristescu spune că bustul lui Kolcsey Ferenc nu e conform cu avizul emis.

"Că UDMR și guvernul Orban au început demult să umple pămîntul românesc cu statui de unguri, unele în cîte 2-3 exemplare (nu era mai simplu să-i tragă cu palincă pînă vedeau dublu?), e destul de greu de mestecat pentru mulți români ardeleni, în al căror ADN încă mai dăinuie urma cizmei grofilor. Dar că băieții ăștia au ajuns să-și planteze pietrele în disprețul legilor noastre, e deja prea mult. Președinta Ungariei s-o fi vexat că românii au huiduit-o cînd a venit deunăzi la Carei, la dezvelirea unei asemenea statui. Dar și noi ar trebui să ne simțim, aflînd că ungurii au făcut ceva cu boltă – dar nu o catedrală - pe legislația română. Căci iată ce aflăm de la Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare:

”Urmare a unei sesizări primite în data de 10.04.2023, ne-am deplasat la fața locului unde am constatat că obiectivul "Statuia poetului și politicianului Kolcsey Ferenc" nu este conform cu Avizul nr. 2/MFP/2023 emis de Ministerul Culturii, după cum urmează:

- Primăria UATM Carei (beneficiarul documentației) nu a eliminat soclurile de piatră de sub cele două elemente (statuie și coloana).

- Statuia poetului și politicianului Kolcsey Ferenc amplasată conține inscripții. În cuprinsul documentației nu este prevăzută/tratată nicio inscripție.

În urma constatărilor de mai sus, am întocmit procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției nr. 7204/11.04.2023, prin care am sancționat cele constatate cu amenda de 10.000 lei și am dispus ca sancțiune complementară "desființarea lucrărilor și aducerea terenului la starea inițială".”

Așa că nu îmi rămîne decît să mă întreb, pe final: cum a venit la dezvelire, doamna președinte va veni și la ”învelire”? Nu de alta, dar știu cîțiva ardeleni care ar mai avea cîte ceva să-i transmită, de bine, desigur, nu vă gîndiți!!...", scrie Cristescu pe Facebook.