Radu Gavriș REACȚIONEAZĂ după ce a fost surprins la o petrecere: 'A fost o masă cu cinci persoane. Am băut o bere. Nu am făcut nimic'

Comisarul-șef Radu Gavriș reacționează după ce a fost surprins, alături de mia multe persoane, la Hanul lui manuc din București, încălcând, astfel, regulile de protecție sanitară.

„Nu a fost absolut nicio petrecere, a fost o masă cu cinci persoane. Am băut o bere după-amiază. Hanul lui Manuc are o formă de terasă. Dacă am încălcat legea, nu-i nicio problemă, să fiu sancționat contravențional. Nu am fost la masă cu mai multe persoane decât prevede legea. Eu consider că am fost într-un spațiu deschis, conform definiției legale. Nu am fost la masă cu oameni politici, oameni de afaceri, interlopi. Nu am făcut nimic”, a declarat Radu Gavriș, pentru Mainnews.ro.

STIRIPESURSE.RO v-a prezentat, în exclusivitate, o informație de-a dreptul uluitoare. În plină epidemie, când autoritățile le cer românilor să respecte regulile, tocmai polițiștii și procurorii le încalcă.

Potrivit informațiilor noastre, Polițiștii Sectorului 3 au descins, vineri seară, la un local cunoscut din centrul Capitalei, Hanul lui Manuc, și nu mică le-a fost surpriza că, acolo, era în toi o petrecere la care participau, culmea, chiar șefi din Poliția Capitalei și procurori.

Oamenii legii au numărat 27 de persoane care consumau alcool, iar printre aceștia se aflau comisar-șef Radu Gavriș, director general adjunct al Poliției Capitalei, împreună cu Ioan Costel, Alexandru Solatan și procurorii Florin Baran Florin și Codruț Popoiu de la Parchetul Tribunalului București.

În locație a fost identificat și Mihai Florian Anton, un bărbat care ar fi trebuit să stea în carantină, fiind suspect de coronavirus de pe data de 16 ianuarie.

În urma controlului, restaurantul Hanul lui Manuc a fost amendat cu 5.000 de lei, iar polițiștii Sectorului 3 continuă verificările pentru a se dispune măsuri de sancționare contravențională pentru cele 27 persoane.

Conform informațiilor STIRIPESURSE.RO, un alt ”greu” din Poliție plecase chiar înainte de descinderea echipajelor.