Radu Tudor: De ce nu am fost la Arcul de Triumf de Ziua Națională

Radu Tudor a explicat marți că nu a mers la Arcul de Triumf, de Ziua Națională a României, din cauza unei decizii 'neinspirate' a Administrației Prezidențiale.

„Nu a fost decizia mea. Am dorit sa particip alaturi de Sabina Iosub. Administratia Prezidentiala a decis sa fie un singur reprezentant al fiecarei televiziuni. Am decis impreuna cu cei din conducerea Antena 3 sa fiu in platou de la ora 11,00, ca o forma de continuitate a cuplului de prezentatori din ultimii ani, Sabina sa fie cea care merge la Arcul de Triumf, eu sa fiu in platou.

Am respectat decizia Administratiei Prezidentiale fara sa fiu de acord cu ea. Din punct de vedere medical, n-ar fi fost nici un fel de pericol in plus daca acolo unde se aflau 3-400 de persoane participante mai erau 1 sau 2 in plus. Eram in spatiul deschis, cu masca, riscuri zero. Am spus pe post opinia mea, am transmis raspunsul celor care ma intrebau insistent de ce nu sunt si eu la Arcul de Triumf. Au inteles toti, telespectatori dar si reprezentanti ai altor institutii de stat, ca nu era vreun pericol in plus, dar ca trebuie sa respectam decizia Administratiei Prezidentiale, oricat de neinspirata a fost ea.

Nu fac parte din categoria jurnalistilor care spun vorbe de ocara, care jignesc sau incurajeaza atitudini radicale atunci cand sunt implicati in vreo disputa cu o institutie a statului. Inchei aici aceasta nedorita polemica in aceasta zi speciala, consider ca am depasit momentul si mergem mai departe, cu aceleasi relatii civilizate cu toate institutiile pe care suntem obligati sa le criticam atunci cand gresescLa multi ani, Romania!”, a scris Radu Tudor pe site-ul său.