Radu Tudor prezintă analiza DEVASTATOARE a unui analist militar rus. Intențiile Rusiei pentru România

Analiză devastatoare pentru țara noastră prezentată de jurnalistul Radu Tudor. Conform analistului militar rus Pavel Felgenhauer, amenințările Rusiei la adresa României sunt extrem de ingrijoratoare.

"Il cunosc personal pe analistul rus Pavel Felgenhauer. Am participat impreuna la multe forumul si seminarii pe teme de aparare si securitate in Romania si alte tari europene. Pavel este un om serios, un analist profund. A publicat ani de zile articole si analize pentru Jamestown Foundation, Moscow Times si alte publicatii. Profilul sau ridica si mai multe semnalul de avertizare pentru noi, in urma afirmatiilor sale.

Citește și: Codrin Ștefănescu ANUNȚĂ RĂZBUNAREA PSD după plecările la Pro România: Ne pregătim să primim între 8 şi 11 parlamentari din alte partide

Analiza lui in legatura cu dorinta Rusiei de a declansa un razboi in Republica Moldova si Ucraina se bazeaza pe o buna cunoastere a mentalitatii Kremlinului si a comportmentului generalilor din Ministerul Rus al Apararii. Referirile la Romania sunt extrem de ingrijoratoare, iar profilul lui Felgenhauer ne determina sa-i luam in serios semnalul de alarma, din declaratia data pentru Radio Europa Libera.

Avand in vedere afirmatiile analistului rus, ce completeaza tabloul informatiilor despre intentiile Rusiei, NATO este obligata de evolutiile din Est sa-si intareasca apararea pe Flancul Estic, inclusiv cu acele capabilitati militare ce astazi lipsesc din arsenalul statelor aliate, printre care si Romania", informează jurnalistul Radu Tudor.