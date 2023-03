Ghid cu informaţii despre cum să reacţionăm în caz de dezastre: Raed Arafat spune că va fi distribuit cu precădere în mediul rural

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat lansarea unui ghid cu informaţii despre cum să reacţionăm în caz de dezastre, precizând că acesta va fi distribuit cu precădere în mediul rural.

“Astăzi, în cadrul conferinţei de presă de final a Săptămânii am mai venit cu ceva în plus, dezvoltat de Centrul Euroatlantic pentru rezilienţă care este în cadrul Ministerul Afacerilor Externe, un centru înfiinţat acum un an, mai bine de un an şi împreună cu ei şi cu Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică şi cu colegii de la Ministerul Apărării, acest ghid conţine multe informaţii dintre cele care se află pe fiipregătit.ro, dar mai sunt şi unele informaţii suplimentare pe partea de dezinformare, pe partea de securitate cibernetică. Scopul acestui ghid este să îl imprimăm şi distribuirea lui mai ales în zonele rurale, unde populaţia nu are acces la ce avem online, ce avem pe portalul fiipregatit.ro. Va veni complementar, are date suplimentare pe care le vom completa şi în portalul fiipregatit şi este una din metodele suplimentare de pregătire a populaţiei”, a declarat Raed Arafat, sâmbătă, la TVR Info.

El a precizat că Ro-Alert poate veni cu mesaje post-cutremur, dar a precizat că oamenii trebuie să se pregătească înainte de producerea dezastrului, nu în timpul acestuia, scrie news.ro.

“Pentru pregătirea populaţiei şi pentru informarea lor în timp real avem sistemul Ro-Alert care poate să vină cu mesaje imediat post-cutremur şi mai avem aplicaţia DSU. Am sfătuit pe toată lumea să o descarce, pot să intre fără să se autentifice. În aplicaţia DSU se replică unele aspecte de la fiipregatit.ro, există un link către el, dar există şi multe alte informaţii şi mai ales prin această aplicaţie pot fi primite informări şi alerte şi care nu neapărat necesită să declanşăm Ro-Alert, dar care sunt de interes pentru populaţie. Fiecare dintre oameni de rând rolul lor este să caute informaţia pe care noi le-o oferim, să o cunoască din timp, nu ne informăm în timpul dezastrului, ne informăm înainte, nu ne pregătim în timpul dezastrului, ne pregătim înainte şi după asta să asculte sfaturile autorităţilor”, a afirmat şeful DSU.

Acesta a oferit şi câteva sfaturi despre cum trebuie să acţionăm după producerea cutremurului.

“De exemplu, după un cutremur imediat sfatul nostru este folosirea telefonului cât mai puţin şi numai pentru lucruri urgente. Nu sărim toţi în maşini şi plecăm pentru că blocăm drumurile pentru echipele de salvare. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne verificăm vecinii, să-i verificăm pe cei care stau lângă noi şi să-I ajutăm. Cel care este în comunitate este primul care acordă primul ajutor vecinului până vin autorităţile cu echipele de intervenţie. (…) Dacă este în timpul zilei, copilul este la şcoală, un membru de familie este la locul de muncă într-un loc, celălalt la celălalt loc de muncă vor trebui să ştie unde se vor întâlni, să stabilească în caz de noi vom avea punctul de întâlnire la locaţia cutare”, a mai transmis Raed Arafat.