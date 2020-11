Raed Arafat: Cine merge la serviciu pe jos sau cu mașina personală nu intră în programul de lucru decalat

Angajatorii cu peste 50 de salariați trebuie să organizeze un program decalat de începere a zilei de muncă astfel încâtangajati-trebuie-sa-isi-decaleze-programu_1525445.html" target="_blank"> o parte să vină la serviciu şi să plece de la serviciu la o distanță de cel puțin o oră. Măsura a fost luată pentru evitarea aglomerațiilor în transportul în comun..

Șeful DSU Raed Arafat a declarat vineri seară la Digi24 că persoanele care nu folosesc transportul în comun sunt exceptate de la regulă, chiar dacă nu scrie acest lucru în actele oficiale. Astfel, a indicat Arafat „daca cineva foloseste masina proprie sau vine pe jos la serviciu, poate fi exclus din acele grupuri” pe care le organizeaza angajatorul.

„Nu scrie in hotararem dar este de organizare logica. Scopul nostru este sa reducem numarul persoanelor care merg in acelasi timp in transportul in comun”, a precizat seful DSU.