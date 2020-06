Raed Arafat, despre 'tortura' căutată de Avocatul Poporului în spitalele COVID-19: Dacă nu se clarifică, medicii nu mai iau decizii

Șeful DSU Raed Arafat a reactionat extrem de dur, miercuri, la Dig24, dupa ca mai multe spitale COVID au primit adresa de la Avocatul Poporului ca sunt monitorizate in cadrul procedurilor anti-tortura si ca trebuie sa afiseze informatia la vedere, dar sa si faca publice mai multe date.

„Care e pericolul acestui document? Legatura cu cuvantul tortura inseamna ca un spital a fost considerat ca un centru de detentie, ca medicul este potential tortionar sub monitorizare ca ar putea sa faca asa ceva. Asta s-a inteles de colegii nostri si trebuie clarificat. Trebuie sa clarifice (Avocatul Poporului). Daca nu se revine pe teama asta, medicii nu vor mai da decizii si vor chema Avocatul Poporului sa ia decizii in locul lor. Chiar o sa intreb colegii din alte tari unde s-a mai procedat asa, sunt curios daca s-a intamplat in Italia unde medici au avut de ales pe cine lasa sa moara si cine traieste ca au fost si astfel de momente, va spun sigur”, a declarat Raed Arafat.

