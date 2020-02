Raed Arafat NEAGĂ informația că va fi propus premier: 'Nu sunt interesat de alte functii!'

După ce, în spațiul public, a apărut informația că Raed Arafat ar fi una dintre propunerile de premier, după căderea Guvernului Orban, medicul a reacționat pe rețeaua de socializare.

"Am fost sunat de mai multe persoane privind o stire lansata despre propunerea ca sa fiu numit in functia de premier. Din punctul meu de vedere nu s-a schimbat nimic. Eu stiu sa ma ocup de un domeniu la care ma pricep si care il vad din ce in ce mai mult atacat fiind tinta unor interese majore. Nu sunt interesat de alte functii!", a spus dr. Raed Arafat.

Guvernul Orban a fost demis după ce moțiunea de cenzură depusă de PSD a fost votată de 261 de parlamentari.