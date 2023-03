Raed Arafat, despre scenariul unui cutremur de magnitudine 8. Ce trebuie evitat și care este primul lucru pe care trebuie să-l facem după seism

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat că echipele de salvare iau în calcul la exerciţiile pe care le fac cel mai nefavorabil scenariu, menţionând că se pregătesc şi pentru un cutremur de 8 grade, precizând că asta nu înseamnă că aşa ceva se va şi întâmpla, dar că trebuie să se antreneze şi pentru aşa ceva.

“Pentru a interveni în urma unui cutremur noi avem o concepţie, o concepţie care a fost actualizată, am avut exerciţii foarte mari, cel mai mare exerciţiu european pe cutremur făcut cu implicare de un număr foarte mare de oameni şi cu simulări cu tot care a durat cinci zile şi patru nopţi – Exerciţiul Seism 2018 pe care l-am realizat şi care de la el am învăţat foarte multe lucruri şi care datorită acestui exerciţiu am făcut modificări în legislaţia noastră ca să fie mai uşor modul în care luăm decizii în timpul unui cutremur. Astfel de exerciţii se vor repeta, o să refacem, să facem unele mai mici pe zone, o să facem poate unul mai mare în următorii un, doi, trei ani, va trebui să repetăm exerciţiul asemănător celui din 2018 să vedem ce am mai învăţat şi să pregătim forţele noastre de intervenţie”, a declarat Arafat, sâmbătă, la TVR Info.

El a precizat că este luat în calcul la aceste exerciţii scenariul cel mai nefavorabil.

“Noi suntem obligaţi să luăm pe scenarii, de cele mai multe ori, scenariul cel mai nefavorabil. Aşa ne pregătim. Dar întotdeauna sperăm ca scenariul să fie unul mai bun, dar la pregătire nu poţi să pregăteşti pentru scenariul cel mai bun, tu trebuie să te pregăteşti pentru scenariul chiar dacă e cel mai puţin probabil, scenariul care poate să te provoace cel mai mult. Noi în scenariile noastre luăm şi evantualitatea unui cutremur de 8 grade, asta nu înseamnă că ştim că va fi, nu înseamnă că sigur va fi, dar noi trebuie să ne pregătim pentru aşa ceva”, a explicat şeful DSU.

Arafat a oferit şi câteva sfaturi despre cum trebuie să acţionăm după producerea unui cutremur.

„De exemplu, după un cutremur imediat sfatul nostru este folosirea telefonului cât mai puţin şi numai pentru lucruri urgente. Nu sărim toţi în maşini şi plecăm pentru că blocăm drumurile pentru echipele de salvare. Primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să ne verificăm vecinii, să-i verificăm pe cei care stau lângă noi şi să-I ajutăm. Cel care este în comunitate este primul care acordă primul ajutor vecinului până vin autorităţile cu echipele de intervenţie. (…) Dacă este în timpul zilei, copilul este la şcoală, un membru de familie este la locul de muncă într-un loc, celălalt la celălalt loc de muncă vor trebui să ştie unde se vor întâlni, să stabilească în caz de noi vom avea punctul de întâlnire la locaţia cutare”, a mai transmis Raed Arafat.

El a mai precizat că Ro-Alert poate veni cu mesaje post-cutremur, dar oamenii trebuie să se pregătească înainte de producerea dezastrului, nu în timpul acestuia.

„Pentru pregătirea populaţiei şi pentru informarea lor în timp real avem sistemul Ro-Alert care poate să vină cu mesaje imediat post-cutremur şi mai avem aplicaţia DSU. Am sfătuit pe toată lumea să o descarce, pot să intre fără să se autentifice. În aplicaţia DSU se replică unele aspecte de la fiipregatit.ro, există un link către el, dar există şi multe alte informaţii şi mai ales prin această aplicaţie pot fi primite informări şi alerte şi care nu neapărat necesită să declanşăm Ro-Alert, dar care sunt de interes pentru populaţie. Fiecare dintre oameni de rând rolul lor este să caute informaţia pe care noi le-o oferim, să o cunoască din timp, nu ne informăm în timpul dezastrului, ne informăm înainte, nu ne pregătim în timpul dezastrului, ne pregătim înainte şi după asta să asculte sfaturile autorităţilor”, a afirmat şeful DSU.