Raed Arafat: Nu cred că a trecut ce era mai greu

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat la Digi 24 că ceea ce este mai greu în privinţa crizei coronavirusului, în România, nu a trecut încă.

Raed Arafat a declarat că autorităţile din România sunt "mai pregătite”, dar "fiecare zi ne prinde cu un pas în plus”. "Cu siguranţă sunt mai pregătite. Dacă apare o situaţie similară cu cea din Italia, clar că şi noi putem fi depăşiţi. Până acum noi am avut o creştere mai lină decât în alte zone. Dar dacă vom avea o creştere mai bruscă, sigur că şi noi vom fi depăşiţi. De aici şi ideea de a naţionaliza spitalele de campanie, cel de la Ana Aslan, de la Constanţa. Ne pregătim mai departe şi cu siguranţă fiecare zi ne prinde cu un pas în plus în faţa unei situaţii la care nu vrem să ajungem. Mai vreau să dau un exemplu, ventilatoarele stricate. S-a alocat o hală şi vom începe să le reparăm. Echipele de consultare trimise la Arad, la Hunedoara, am început să detaşăm medici şi am semnat pentru detaşarea unor medici de la Iaşi la Suceava. Toate aceste mişcări ne fac să fim mai pregătiţi”, a spus Arafat.

Arafat şi-a arătat îngrijorarea privind numărul mare de români care s-ar putea întoarce în ţară, de Paşte.

"Îngrijorarea există pentru că nu ştii ce va fi. Există estimări, calcule, dar ştim că orice lucru se poate schimba pe parcurs. Îngrijorarea a fost exprimată la cel mai înalt nivel al statului şi îngrijorarea este că se va întoarce un număr mare înapoi şi ştim că cei mai mulţi români sunt în zonele periculoase. Oamenii vin şi îşi expun părinţii. Cazul zero a fost persoană venită din alte ţări. De aici au provenit alte situaţii, cum este cea de la Spitalul Gerota şi alte spitale din ţară”, a declarat secretarul de stat.

Raed Arafat a spus că ce este mai greu nu a trecut.

"Nu, nu cred că a trecut ce era mai greu. Noi sperăm să nu avem o evoluţie bruscă a cazurilor şi să avem o evoluţie mai lină. Nimeni nu poate spune că am trecut peste ce era greu. Cred că ne vom confrunta cu o perioadă mai grea faţă de ce am trecut”, a mai spus Arafat.

El a făcut un apel la autorităţile din zona rurală să explice oamenilor cum să respecte regulile: "În zona rurală lumea e mai lejeră cu situaţia asta. Va trebui primarii să explice oamenilor să respecte regulile, să îi sprijine a înţelege care este situaţia cu care ne confruntăm. Trebuie aplicate şi acolo toate măsurile de distanţare”.

Întrebat cât vor mai dura măsurile de restricţie în România, Arafat nu a dorit să dea un termen exact, dar a spus că în trei- patru săptămâni ar putea să înceteze.

"În China au început să relaxeze măsurile de carantină. Noi totuşi nu am ajuns la izolare totală, am pus reguli, iar economia cât de cât este lăsată să îşi desfăşoare activitatea. Normal că anumite sectoare sunt afectate. Cât va dura? Sperăm cât mai scurt, probabil 3-4 săptămâni, nu pot să dau cifre sau să fiu citat cu cifre. Totul depinde de evoluţia situaţiei. Este o muncă în echipă şi echipa suntem noi cu toţii, la toate nivelurile, de la omul de rând, până la nivelul cel mai înalt”, a mai spus secretarul de stat.

