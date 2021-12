Raed Arafat preconizează creșterea numărului de cazuri Covid-19: 'E posibil să fie o creștere după sărbători'

Șeful DSU, Raed Arafat, susține că numărul de cazuri Covid-19 ar putea să crească după sărbătorile de iarnă. Acesta ar putea să fie și momentul în care Românua intră în valul cinci.

Arafat spune că treptat noua variantă Omicron o să predomine încet în lune.

„Va predomina tulpina nouă, care e mai contagiasă. E posibil să fie o creștere după sărbători, la fel ca după perioada de vară. Nu e exclus”, a spus Arafat, la Digi24.

Expertul trimis de OMS în România să evalueze situația pandemică, medicul Heather Papowitz, a declarat vineri la Antena 3 că sub ameninţarea noii variante Omicron unul dintre cele mai importante lucruri care ar putea ţine în frâu pandemia este testarea masivă a populaţiei. De asemenea, mai spune expertul, experții învață despre noua variantă de covid: „Despre varianta Omicron învăţăm chiar acum, deci sunt foarte multe necunoscute. Ceea ce ştim este că suntem îngrijoraţi de numărul de mutaţii pe care le are, are un număr mare de mutaţii, unele dintre ele le ştim deja din celelalte variante, iar ceea ce ştim despre aceste mutaţii este că pot avea o transmisibilitate crescută şi o imunitate şi chiar posibilitatea ca persoanele care au mai fost infectate să se reinfecteze şi chiar persoanele vaccinate. Deci asta ne îngrijorează. Nu ştim dacă acest virus poate duce la forma mai grave sau nu”.

