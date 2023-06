Rafila răspunde acuzațiilor lui Achimaș Cadariu: 'Prefer unui discurs patetic un dialog profesional / Cred că trebuie să ne bazăm pe dovezi'

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a afirmat în cazul conflictului avut cu deputatul PSD Patriciu Achimaş Cadariu că soluţia o reprezintă dialogul, nu declaraţii care nu au nimic în spate decât cuvintele. Rafila a adăugat că amândoi trebuie să se bazeze pe dovezi şi pe argumente.

Alexandru Rafila a fost întrebat, sâmbătă la Antena 3 CNN, despre faptul că Achimaş Cadariu l-a acuzat de „neglijenţă criminală faţă de pacienţii bolnavi de cancer, prin neaplicarea Planului Naţional de Combatere a Cancerului”.

„Prefer unui discurs patetic un dialog profesional care nu trebuie neapărat cu mine. Ar trebui să fie cu specialiştii în oncologie. Problema şi chiar parabola asta pe care o deschidea domnul profesor Achimaş, aş spune că nu ţinea cont de un lucru. Dacă unul dintre pacienţii căzuţi pe stradă avea o formă de cancer care nu era inclusă în actuala formă aprobată de Parlament, ce făceam? Îl lăsam acolo? Să ştiţi că deviza aceasta care apare la Organizaţia Mondială a Sănătăţii să nu laşi pe nimeni în urmă, face parte şi din filosofia mea şi a echipei care a lucrat la normele acestui program de cancer. Există multe patologii oncologice care nu se regăsesc. Vă dau un exemplu şi o să vedeţi că la sfârşitul acestei săptămâni care vine va fi o conferinţă organizată de Asociaţia Pacienţilor cu melanom malign, care pur şi simplu nu se regăsesc în acest plan. Lucrurile astea experţii le-au sesizat, trebuie reparate şi nu cred că problema este legată de altceva decât de rezolvarea unor inadvertenţe în Planul Naţional de Combatere a Cancerului”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Rafila a precizat că soluţia o reprezintă dialogul.

„Refuzul de dialog şi, repet, nu cu mine, cu ceilalţi experţi în oncologie, pentru că oncologia are mai multe ramuri, sunt cei care tratează din punct de vedere medicamentos, alţii care fac radioterapie, alţii care fac diagnosticul molecular la care face foarte multă referire, inclusiv colegi ai domnului profesor de la Cluj, nu cred că era potrivit. Dânsul a avut această oportunitate prin includerea în Comisia extinsă a Ministerului Sănătăţii. Rezultatul a fost că la prima şedinţă nu a participat şi la a doua s-a recuzat din această comisie. Eu cred că soluţia este dialogul, nu aceste declaraţii care nu au nimic în spate decât cuvintele. Cred că şi eu şi domnul profesor, pentru că suntem ambii cadre didactice şi cu o experienţă, cred, destul de importantă în zona medicală, trebuie să ne bazăm pe dovezi şi pe argumente. Eu, de exemplu, dacă aud o opinie medicală pe care nu o împărtăşesc, o respect, cred că lucrul ăsta ar trebui să fie valabil pentru toată lumea”, a mai transmis Alexandru Rafila.

Chestionat dacă se află altceva în spatele acestui conflict, Alexandru Rafila a răspuns: „Nu ştiu să vă spun”.

„Problema care e mai puţin de natură profesională sau are consecinţe în plan profesional a fost legată că acest plan, elaborat sub coordonarea domnului profesor Patriciu Achimaş, scris de un alt fost coleg de-al nostru de la Ministerul Sănătăţii, care nu avea nicio legătură cu oncologia, domnul doctor Constantin Dina, nu întruneşte şi asta am aflat prin dialog, nu întruneşte în multe locuri opinii favorabile din partea unui comitet extins de oncologi din Romania. Nu reuşesc sa aflu cine a făcut acest plan, mă refer la partea tehnică, deci argumentele în mod normal ar fi trebuit să zicem sa fie între cei care lucrează la din comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi cei care le-au scris. Nu am reuşit să identific pe cei care au scris acest plan”, a completat ministrul Sănătăţii.

Reacţia vine după ce deputatul PSD Patriciu Achimaş Cadariu a afirmat că îşi păstrează decizia de a nu susţine un Guvern cu un ministru care îşi bate joc de pacienţii de cancer. Social-democratul a mai afirmat că noaptea este un sfetnic bun şi consideră că premierul şi coaliţia pot să determine o schimbare în bine. El a mai spus că nu a fost urecheat de nimeni pentru anunţul său că nu va vota la învestirea Cabinetului Ciolacu.

Ulterior, fostul ministru al Sănătăţii Patriciu Achimaş-Cadariu a anunţat că a obţinut din partea premierului desemnat Marcel Ciolacu, promisiunea că se va implica personal în procesul de implementare a Legii privind Planul Naţional de Combatere a Cancerului, iar în schimb, el va vota joi „pentru” învestirea noului Executiv în Parlament.