Raiffesien se conformează vremurilor - A amânat ratele pentru mai mult de 25.000 de clienţi

Raiffeisen Bank a soluţionat cererile a peste 25.000 de clienţi persoane fizice cu credite, care au solicitat amânarea plăţii ratelor, în contextul impactului pandemiei de COVID19, de la decretarea stării de urgenţă până la intrarea în vigoare a OUG 37/2020, în perioada 16 martie - 3 aprilie, potrivit unui comunicat al băncii, potrivit Agerpres.

"Peste 18.000 dintre aceste cereri au venit de la clienţii care aveau în contract opţiunea de amânare a ratelor, precum şi posibilitatea să o exprime prin intermediul call-center-ului, fără nici o altă formalitate, dat fiind că acesta este un canal securizat şi cu înregistrare a opţiunii clientului. Pentru alţi circa 7.000 de clienţi am găsit soluţii potrivite cu situaţia concretă pe care ne-au relatat-o. Era normal, în contextul în care oamenii sunt îngrijoraţi că le scad veniturile sau că îşi pierd locul de muncă, să vină către noi din primul moment când a fost decretată starea de urgenţă, să vadă ce posibilităţi sunt dacă au nevoie de o amânare a ratelor. Ce facem noi este, pe de o parte, să găsim soluţii rapide, inclusiv operaţionale, care nu sunt deloc simple în pandemie, pe de altă parte, să înţelegem bine şi situaţia concretă a clientului; amânarea ratelor este o soluţie temporară, însă trebuie înţeles şi faptul că, de pildă, OUG 37/2020 oferă posibilitatea de suspendare a ratelor până la 9 luni, dar asta nu înseamnă că e necesară o amânare atât de extinsă şi nici că e potrivită pentru orice situaţie", a explicat Cătălin Munteanu, director executiv Aria persoane fizice.

Recomandarea băncii pentru clienţii săi este să-şi analizeze nevoile în mod raţional, să nu ia decizii financiare pripite şi să nu se supună la şocuri, nici acum şi nici în viitorul apropiat, menţionând că 9 luni în plus la un credit poate fi o perioadă destul de mare.



În acelaşi timp, este bine să fie utilizate toate canalele puse la dispoziţie de bancă pentru orice informaţii legate de servicii şi produse, pentru a micşora timpii de aşteptare în call-center.



"În aprilie comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut avem un număr de apeluri cu 200% mai mare. Oamenii sună în principal pentru activarea serviciilor de mobile banking, informaţii legate de produse şi servicii şi solicitări de amânări la rate. Lucrăm cu echipe extinse, în diferite clădiri, căci trebuie să respectam regulile de protecţie sanitară. Am mărit capacitatea echipei de call-center şi ni se alătură şi colegi din reţeaua de agenţii pentru a micşora timpii de aşteptare, pentru că înţelegem că este un canal foarte important pentru client în această perioadă. În acelaşi timp, diversificăm canalele pe care clienţii pot să ajungă la noi, să transmită solicitările sau să primească informaţii utile", a spus Gabriel Chenescu, directorul Centrului Operaţional al Raiffeisen Bank.



Banca colectează solicitări conform OUG 37/2020 pe următoarele canale: formular online pe site https://www.raiffeisen.ro/persoane-fizice/în-sprijinul-tău/asistenta/suspendare-rate-credite/, la telefon*2000, pe email suspendarerateOUG37@raiffeisen.ro, în agenţiile băncii sau prin poştă, la adresa din Bucureşti, Calea Floreasca, nr. 246 D, cod poştal 014476.



Clienţii băncii pot opta pentru noile reglementări în termenul legal, adică până la 14 mai 2020.



Se poate solicita facilitatea de suspendare a obligaţiilor de plată pentru unul sau mai multe credite deţinute, iar clientul vă înregistra o singura solicitare menţionând toate produsele de creditare pentru care vrea să primească facilitatea. Fiecare produs de creditare pentru care se solicita amânarea la plată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, conform OUG 37/2020 şi a normelor de aplicare: să fie afectat direct sau indirect de pandemia de COVID19; creditul să fi fost acordat înainte de 30 martie 2020; creditul să nu înregistreze restante la data de 16 martie 2020; să nu fi fost declarată scadenţa anticipată până la 30 martie 2020 inclusiv.



La finalul anului trecut, Raiffeisen Bank avea în portofoliu aproape 2,2 milioane de persoane fizice, peste 92.000 de IMM-uri şi 5.700 de companii mari şi medii. Totodată, banca are o reţea de 800 ATM-uri, 300 maşini multifuncţionale (MFM-uri) şi 22.000 de POS-uri.