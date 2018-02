Raluca Prună, fost ministru al Justiției, intervine în scandalul care a cutremurat DNA: 'Tudorel Toader va juca la b'

Fostul ministru al Justiției, Raluca Prună, reacționează la declarațiile lui Tudorel Toader, care a afirmat luni referindu-se la acuzaţiile vizând DNA că raportul său va conţine o măsură, fără a spune care va fi aceasta. Raluca Prună lansează o ipoteză, susținând că la întoarcerea în țară Tudorel Toader va propune revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, invocând Art.51 lit.b din Legea 303/2004.

„Ana are mere. Domnul ministru Tudorel Toader are un raport. Raportul are o concluzie. Nu va grabiti, nu e un silogism, nu stim daca T Toader are o concluzie. Stim insa ca epopeea vorbitului in cimilituri e gata.

Gabriela Firea, propunere REVOLUȚIONARĂ: Se va intra în centrul Capitalei doar cu mașini Euro 5 și Euro 6

Si legea asa cum e acum are niste prevederi privind revocarea unui procuror sef. Propunerea de revocare se face in cazul in care procurorul sef: