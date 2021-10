Raluca Prună, fost ministru în Guvernul Cioloș, cere PSD la guvernare: 'De făcut urgent un guvern politic de largă coaliție'

Raluca Prună, fost ministru al Justiției în Guvernul Cioloș, vine cu o soluție-surpriză pentru criza politică. Prună susține că partidele trebuie să se concentreze în acest moment exclusiv pe criza sanitară și să instaleze un guvern de „largă coaliție” pentru a gestiona pandemia.

„In vremuri normale, o criza politica se rezolva prin negocieri politice. Care cer timp, pentru a fi bine facute si pentru ca rezultatul sa dureze mai mult decat o vara.

Vremurile sunt extraordinar de grave, iar Romania nu are deloc timp. Si aruncarea responsabilitatii de la unul la altul, pentru criza asta care devine infinit mai grava in plin val pandemic nu ajuta pe nimeni. Toate partidele deconteaza fiecare zi de acum incolo, in care sute de romani vor muri la usa spitalului.

Ce e de facut? De uitat povestea cu tehnocratia si guvern de specialisti in care partidele trag sforile fara sa deconteze ceva, de uitat orgoliile politice despre cine si cum a provocat criza politica (stim, nu ajuta mortii din spitale). De facut urgent un guvern politic de larga coalitie in care mega prioritatea sa fie controlarea acestei pandemii si tinerea Romaniei la suprafata. Tot restul poate fi amanat pentru vremuri mai senine”, scrie Prună pe Facebook.

Fostul ministru al Justiției precizează ulterior, într-un comentariu, că în guvernul de largă coaliție ar trebui să intre PSD, PNL, USR și UDMR, excluzând astfel doar AUR.

„Exact psd, pnl, usr si udmr. Prioritatea este pandemia si asigurarea reformelor minimale fara de care niciun euro din PNRR nu ca veni in Romania. O spun ca expert, politicienii pot bate campii si trage de timp cat vor - intre timp se moare pe capete”, scrie Raluca Prună.