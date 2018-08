Raluca Turcan: Liviu Dragnea crede că îl poate șantaja pe președinte folosind aceleași metode pe care le aplică pentru a-și controla partidul

Prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan a declarat luni, referitor la acuzaţiile privind înalta trădare împotriva lui Klaus Iohannis, făcute de liderul PSD, Liviu Dragnea, că acesta crede că îl poate şantaja pe preşedinte folosind aceleaşi metode pe care le aplică pentru a-şi controla partidul, scrie Mediafax.

"Condamnatul Liviu Dragnea își imaginează că, folosind aceleași metode cu care își controlează partidul, îl poate șantaja pe Președintele României! Prezența și mai ales discursul Președintelui Klaus Iohannis la Consiliul Național al PNL i-au speriat în așa măsură pe liderii PSD încât sunt pregătiți să facă orice pentru a împiedica cea mai legitimă voce a țării din a vorbi despre haosul guvernării PSD-ALDE.

Amenințat cu un document prin care urmează să fie acuzat de înaltă trădare, Președintele este somat practic de către un condamnat să nu mai vorbească! Lui Liviu Dragnea îi este imposibil să priceapă că în această țară trăiesc oameni care nu-și pierd coloana vertebrală și nici glasul odată cu ea în fața unor acțiuni de intimidare! Spre disperarea PSD și a condamnatului din fruntea sa!", a scris prim-vicepreşedintele PNL, Raluca Turcan, pe Facebook.

Președintele PSD Liviu Dragnea a recunoscut, duminică, faptul că ar exista un document pregătit de mai mulți lideri PSD , care să îl acuze pe șeful statului de înaltă trădare susținând că nu își dorește să se ajungă acolo, dar nu este imposibil.

"Există acel document. Unii colegi din partid l-au lucrat. Am știut că îl lucrează. Nu este finalizat și nu s-a ajuns la o discuție finală ca să luăm o decizie. Nu am discutat nici cu domnul Tăriceanu despre asta, dar opinia mea este că sunt multe acțiuni care pot îmbrăca forma trădării, dacă ne uităm cu atenție pe Codul Penal și pe definiția articolului respective. Nu am ajuns acolo încă, nu mi-aș dori să ajung acolo, dar nu este imposibil. Sunt acțiuni care au adus deserviciu României, economic, strategic. Întrebi guvernul dacă mai are bani de pensii și salarii. Când pui o astfel de întrebare toate piețele reacționează. Poate influența cursul leu-euro", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.

Președintele PSD îl acuză pe șeful statului că incită la schimbarea Guvernului prin alte mijloace decât cele parlamentare.

"De asemenea, toate ieșirile, incitările, atacurile la Guvern, premier și la alții în mod frecvent, dublate de alte informații mincinoase, că nu se face aia sau aia, au creat impresia în afara țării că aici există instabilitate economică. Dacă investitorii l-ar fi luat în serios bloca orice fel de investiție în România. Incitarea la schimbarea ordinii constituționale, când vrei să dărâmi un guvern, nu prin mijloace parlamentare, este o incitare la schimbarea ordinii constituționale", a mai spus Dragnea.