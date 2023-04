`Bucătăria` drogurilor: Au fost găsite substanțe interzise în avionul lui Gordon Ramsey

Italianul a fost controlat după ce a aterizat împreună cu prietenii săi din televiziune, Gordon Ramsay și Fred Sirieix, pe aeroportul Farnborough, Hampshire.

D'Acampo, în vârstă de 46 de ani, se afla în Spania pentru filmările show-ului ”Gordon, Gino și Fred: Road Trip”. O sursă a declarat aseară: "Fred și Gordon erau destul de supărați."

Arestarea lui Gino la aeroport pentru trafic de droguri a avut loc cu doar câteva săptămâni înainte ca acesta să renunțe la emisiunea sa televizată cu Gordon și Fred.

Poliția l-a oprit pe bucătarul italian după ce a aterizat în Marea Britanie cu avionul privat al lui Ramsay, după filmările din Spania.

Se spune că, câinii adulmecători au început să se învârtă în jurul lui Gino în momentul în care acesta a sosit cu Gordon și Fred la aeroport, o escală obișnuită pentru cei bogați și celebri.

Canabisul a fost găsit apoi într-o cutie mică în bagajul prezentatorului de la ”Family Fortunes”.

Ofițerii i-au dat crezare că substanțele erau pentru uzul său medical - nu era destinat altcuiva - și i-au dat un avertisment.

Gino a fost oprit, avertizat și amendat pentru posesie de o substanță interzisă, și anume canabis, dar nu a fost arestat.

Vestea vine după ce luna trecută, italianul i-a luat prin surprindere pe șefii ITV, renunțând la ”Gordon, Gino și Fred: Road Trip”, pe fondul unor discuții contractuale "stresante".

Aseară, o sursă a declarat: "Gino și gașca au filmat în Spania și s-au întors acasă cu avionul privat al lui Gordon. Când au aterizat, de nicăieri, câinii adulmecători au început brusc să se învârtă în jurul lui Gino.

Gordon, Fred și Gino au fost reținuți pentru o perioadă de timp de către securitatea aeroportului, în timp ce Gino a încercat inițial să mimeze o stare de relaxare.

În cele din urmă, a fost clar pe cine urmăreau câinii, iar Gino a plecat cu poliția pentru a fi interogat. Gențile lui Gino au fost oprite și percheziționate, iar în ele a fost găsită o cutie mică cu niște cannabis în interior.

Nici Fred, nici Gordon, nici altcineva din avion nu aveau vreo urmă de ceva suspect. A doua zi, Gino i-a sunat pe Gordon și Fred și le-a spus că fuma pentru a-și ajuta spatele bolnav și că fusese eliberat de polițiști fără probleme.

S-a drogat și în timpul show-ului televizat

Atât Fred, cât și Gordon au fost evident destul de supărați că au fost prinși în această dramă. Gordon, în special, a fost întotdeauna foarte vocal în privința poziției sale antidrog.

Gordon a vorbit deschis în trecut despre dependența fratelui său mai mic, Ronnie, de droguri grele.

În urmă cu trei ani, în emisiunea ”Gordon, Gino și Fred: American Road Trip”, telespectatorii l-au văzut pe italianul Gino drogându-se după ce a băut un ceai cu infuzie de canabis în California - unde este legal.

Colegul bucătar Gordon a refuzat canabisul și l-a sfătuit: "Încetinește, vei fi ca un balon cu aer cald într-un minut."

Gino a început apoi să vorbească greoi și s-a chinuit să-și pună o bandană înainte de a fi ajutat să coboare scările de către colegii săi.

Știrea despre arestarea vedetei TV pe aeroport, pe 29 noiembrie anul trecut, vine la două săptămâni după ce a anunțat că renunță la ”Gordon, Gino și Fred: Road Trip” după patru sezoane. Gino a declarat că nu a vrut ca discuțiile "stresante" legate de contract să îi strice prietenia cu co-stelele Gordon, 56 de ani, și francezul Fred, 51 de ani,

El a scris pe Instagram: "Motivul este simplu - nu are nimic de-a face cu Gordon și Fred, prietenia este foarte puternică. Este doar pentru că nu putem obține datele împreună. Când contractele încep să devină foarte complicate, atunci devine foarte stresant".

Săptămâna trecută, The Sun a dezvăluit că o altă problemă, a fost dorința lui Gino de a dormi până târziu. Vedeta, descrisă ca fiind un "petrecăreț", dorea să înceapă filmările mai târziu în timpul zilei pentru a putea sta treaz noaptea. De asemenea, la sfârșitul săptămânii trecute s-a raportat că unii membri ai personalului s-au simțit "inconfortabil" din cauza comportamentului său față de ei.

În 2002, Gino s-a căsătorit cu Jessica Stellina Morrison, pe care a cunoscut-o lucrând la restaurantul Mambo King din Marbella, al lui Sylvester Stallone, când avea doar 18 ani.

Cuplul are trei copii, Luciano, Rocci și Mia.

În ultimii zece ani, Gino a fost un ”golden boy” al ITV. În 2009 a câștigat "I'm A Celebrity" și a fost mult timp un favorit al telespectatorilor în emisiunea "This Morning". Din 2011 până în 2014, a prezentat programul de gătit pe timp de zi ”Let's Do Lunch With Gino and Me” și, din 2013, a prezentat șapte serii din ”Gino's Italian Escape”. Un obișnuit al emisiunii ”Celebrity Juic”e, în 2020 a preluat versiunea reînnoită a emisiunii ”Family Fortunes”.

A apărut în 2008 în filmul ”Quantum of Solace” al lui James Bond.

