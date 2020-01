Raperul Travis Scott dă lovitura cu proiectul său Jackboys - Ce reuşită a înregistrat albumul recent lansat

Proiectul hip-hop Jackboys, din care fac parte rapperii Travis Scott, Sheck Wes, Don Toliver şi Chase B, a debutat pe primul loc în Billboard 200, potrivit news.ro.

Materialul de studio „Jackboys”, care cuprinde 7 piese, dintre care una instrumentală, a fost lansat pe 27 decembrie şi, în săptămâna încheiată pe 2 ianuarie, a fost vândut în 154.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music. În total, cântecele au fost accesate audio de 97,1 milioane de ori.

Cinci dintre piese sunt creditate Jackboys, iar o a şasea este un remix al „Highest in the Room” a lui Scott, fondatorul proiectului. Noua versiune beneficiază de aportul interpreţilor Rosalía şi Lil Baby.

Top 10 al Billboard 200 este completat de albume care au ocupat în ultimele luni inclusiv primul loc.

„Please Excuse Me for Being Antisocial” al lui Roddy Ricch a urcat un loc, până pe doi, după a patra săptămână de la lansare, când albumul a fost vândut în 74.000 de unităţi.

Post Malone şi „Hollywood’s Bleeding” au urcat trei locuri în clasament, până pe trei, după ce albumul a fost vândut în 64.000 de unităţi în a 17-a săptămână de la debut, iar Harry Styles şi „Fine Line” au coborât trei poziţii, până pe patru. În a treia săptămână de la lansare, albumul britanicului a fost vândut în 54.000 de unităţi.

Coloana sonoră a filmului de animaţie „Frozen II” a urcat cinci locuri în top, până pe patru, după ce a fost vândută în 46.000 de unităţi în a şaptea săptămână, iar Billie Eilish şi „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” au coborât un loc, până pe şase, cu 45.000 de unităţi vândute în a 40-a săptămână de la debut.

Rapperul Young Thug şi „So Much Fun” au urcat trei locuri în top, până pe şapte, cu 38.000 de unităţi vândute în a 20-a săptămână de la lansare, în timp ce „Kirk” al lui DaBaby a urcat 12 locuri, până pe opt, cu 36.000 de unităţi vândute în a 14-a săptămână.

„Lover” al lui Taylor Swift a ocupat poziţia a noua în clasament, în urcare două locuri, după ce a fost vândut în 30.000 de unităţi în a 19-a săptămână de top.

Albumul „Over It” al cântăreţei Summer Walker s-a clasat pe locul al zecelea, în urcare 18 poziţii, după ce a fost vândut în 28.000 de unităţi în a 13-a săptămână de la lansare.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album).