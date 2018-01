Rapperul canadian, Drake, a dat lovitura: Urcă în fruntea topului britanic cu noul single surpriză God's Plan

Rapperul canadian Drake a reuşit să urce în această săptămână pe locul întâi al topului britanic după ce noul său single "God's Plan" a avut un succes spectaculos, relatează vineri Press Association. Drake a încheiat săptămâna cu 6,5 milioane de difuzări în streaming, după ce "God's Plan", lansat vinerea trecută în cadrul EP-ului său "Scary Hours", a avut tot mai mult succes în ultimele zile, a anunţat The Official Charts Company, conform Agerpres.

Acest succes urmează după cele ale hiturilor "What's My Name", un featuring cu Rihanna din 2010, şi "One Dance", care a fost nr. 1 timp de 15 săptămâni în 2016.

"Diplomatic Immunity", celălalt single de pe EP-ul lui Drake, este pe numărul 21 şi a devenit cel de-al 32-lea cântec al rapperului din topul 40 din Marea Britanie.

Hitul "Barking" al rapperului Ramz, din Londra, este pe locul al doilea, înaintea lui "River" al lui Eminem, un featuring cu Ed Sheeran, care a căzut două locuri până pe locul al treilea.

Melodia "IDGAF", a cântăreţei Dua Lipa, a făcut un salt de pe locul 14 pe locul 4, iar "Tip Toe", hitul lui Jason Derulo şi French Montana încheie top cinci.

Între timp, coloana sonoră a filmului "The Greatest Showman" a rămas pentru a treia săptămână consecutivă în fruntea topului albumelor.

Albumul, care conţine melodii interpretate de starurile filmului Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron şi Zendaya, a reuşit să câştige competiţia cu rockerii americani de la Fall Out Boy, al căror nou album "Mania" a urcat direct pe locul al doilea.

Trioul folk suedez First Aid Kit este pe locul al treilea în această săptămână cu albumul "Ruins", cea mai bună clasare a lor în topul britanic al albumelor, unde au urcat în 2014 doar până pe locul 11 cu albumul "Stay Gold".

Albumul "Divide", al lui Ed Sheeran, este pe locul al 4-lea în această săptămână, iar "Revival" al lui Eminem este pe locul al 5-lea.