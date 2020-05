Rapperul NAV, din nou pe primul loc în Billboard 200

Rapperul canadian NAV a înregistrat cu albumul „Good Intentions” a doua clasare în fruntea topului Billboard 200.

Albumul a fost vândut în 135.000 de unităţi în săptămâna încheiată pe 14 mai, potrivit datelor Nielsen Music, debutând astfel pe prima poziţie a clasamentului american, potrivit news.ro.

„Good Intentions” urmează „Bad Habits”, care i-a adus lui NAV prima clasare în fruntea Billboard 200, în aprilie 2019.

Piesele de pe noul album au fost accesate online de 84,5 milioane de ori.

Pe locul al doilea în clasamentul american al albumelor a debutat „It Was Good Until It Wasn’t” al cântăreţei Kehlani, vândut în 83.000 de unităţi. Acesta este cel mai bine plasat album al artistei în listă dintre cele trei care au ajuns în top 10.

„Dark Lane Demo Tapes” al lui Drake a coborât un loc, până pe trei, după ce, în a doua săptămână de la debut, a fost vândut în 79.000 de unităţi.

Lil Baby şi „My Turn” au pierdut un loc în top, clasându-se pe patru, cu 72.000 de unităţi vândute în a 11-a săptămână de la lansare.

Rapperul Lil Durk şi „Just Cause Y’all Waited 2” au debutat pe locul al cincilea, cu 57.000 de unităţi vândute. Piesele de pe noul album au fost accesate online de 74,6 milioane de ori.

„Blame It on Baby” al rapperului DaBaby a coborât două poziţii, până pe şase, cu 45.000 de unităţi vândute în a patra săptămână de top.

Bad Bunny a înregistrat a treia prezenţă în top 10 în mai puţin de un an, cu albumul-supriză „Las Que No Iban a Salir”, compilaţie care a fost vândută în 42.000 de unităţi şi a debutat pe locul al şaptelea. Bad Bunny s-a mai aflat în top 10 cu „YHLQMDLG” (care a debutat pe locul al doilea în martie 2020) şi „Oasis” (locul 9, în iulie 2019). „YHLQMDLG” a părăsit săptămâna aceasta top 10, coborând un loc, după ce a fost vândut în 34.000 de unităţi.

Lil Uzi Vert şi „Eternal Atake” au coborât trei poziţii, până pe opt, cu 42.000 de unităţi vândute în a zecea săptămână de la debut, The Weeknd şi „After Hours”, tot trei, până pe nouă, cu 40.000 de unităţi vândute în a opta săptămână de top, iar Post Malone şi „Hollywood Bleeding” au pierdut două locuri, clasându-se pe zece, după ce albumul a fost vândut în 37.000 de unităţi în a 36-a săptămână de la lansare.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album). Mai nou, sunt incluse accesările audio şi video on demand din YouTube, precum şi vizualizările video de pe Apple Music, Spotify, Tidal şi Vevo.