Rareș Bogdan anunță marele plan al liberalilor: Va fi o AVALANȘĂ! Intrăm într-o luptă totală

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, susține că liberalii vor veni atât cu OUG-uri, cât și cu asumări de răspundere pe legi extrem de importante, cea mai disputată fiind revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Rareș Bogdan a explicat că întreg planul va fi anunțat public de către Ludovic Orban.

Citește și: SURSE - PNL pregătește o mutare care va provoca CUTREMUR în politică: liberalii trec la saltele

”A apărut o informație la sfârșitul anului trecut care nu îmi aparținea mine. Am explicat unei televiziuni că anticipatele sunt o soluție pentru România, n-am spus atunci că premierul trebuie să demisioneze. A spus-o un invitat din studio, mi-a fost pus mie în gură. Cred că nu este o soluție dorită demisia premierului. Eu nu-mi doresc ajungerea la anticipate prin demisia premierului, pentru că mi-e foarte greu să explic public acest demers absolut constituțional de a ajunge la alegeri anticipate decât moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură e mult mai fair și mai simplu de explicat.

Noi pregătim un calendar pe care o să-l anunțe premierul Ludovic Orban. Nu e doar o declarație. Atât premierul, cât și președintele își doresc anticipate. Noi avem câteva promisiuni în 2019 de la care nu ne abatem: desființarea secției speciale, două tururi, pensii speciale și o mulțime de alte măsuri. În total sunt vreo 22. Nu ne abatem de la niciuna.



Nu vreau să stric pașii. Am spus deja foarte multe. Pașii îi va spune președintele partidului, premierul. Vom folosi toate mijloacele constituționale. Atât ordonanțe de urgență, cât și asumări. Veți vedea o rafală întreagă, veți vedea că intrăm într-o luptă totală. Guvernul e sub asediu de fake news. PSD are instituții media puternice care torpilează PNL și Guvernul României cu știri false.”, a spus Rareș Bogdan, într-un interviu pentru G4Media.