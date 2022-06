Rareș Bogdan (PNL), despre alianța cu PSD: 'Nu vă închipuiţi că e lapte şi miere, dar învăţăm să convieţuim'

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan afirmă, întrebat care este principalul partid din actuala coaliţie de guvernare, că PNL este "vioara întâi", atâta vreme cât deţine funcţia de prim-ministru. Bogdan arată că, din momentul în care premierul va fi schimbat, PNL va avea în continuare funcţii-cheie în Executiv, precum vicepremier, secretar general al Guvernului, miniştri ai Transporturilor, Finanţelor Publice, adăugând că, din punctul său de vedere, protocolul care prevede rotaţia la guvernare în actuala legislatură va fi respectat.

"Suntem la guvernare după şapte ani de război politic dur, agresiv, cu declaraţii belicoase din partea ambelor părţi, în care cred că PNL nu a făcut rabat nici de critici, nici de atitudini corecte pentru ceea ce înseamnă sănătatea democraţiei româneşti. Arhitectura Guvernului României şi a puterii din România este cu un prim-ministru care are un rol, chiar dacă primul ministru nu are toate puterile pe care le are cancelarul german sau cancelarul austriac sau primul ministru italian, acolo preşedinţii fiind doar la nivel de reprezentare, la noi, puterea executivă fiind împărţită între premier şi preşedinte, vă asigur că cel care dă tonul şi care duce, practic, politica, care dă direcţia politicilor guvernamentale este premierul României.

Atâta timp cât premierul României este preşedinte al partidului de guvernământ, preşedinte al PNL, atâta timp cât preşedintele partidului de guvernământ, Partid Naţional Liberal, este premier al României cu drepturi depline, doar cineva care vrea să ne incite să reacţionăm într-un fel ne spune că am fi o altă vioară decât vioara întâi.

Suntem vioara întâi în guvernare şi e normal să fim atât timp cât avem premierul, avem nouă miniştri”, a afirmat Rareş Bogdan, vineri seară, la Digi 24.

În ceea ce priveşte modificările în Guvern preconizate pentru luna mai a anului viitor, Bogdan a arătat că din momentul în care primul ministru va fi schimbat, PNL va avea în continuare funcţii-cheie în Executiv, precum vicepremier, secretar general al Guvernului, miniştri ai Transporturilor, Finanţelor Publice.

Liderul liberal a susţinut că, din punctul său de vedere, protocolul care prevede rotaţia la guvernare în actuala legislatură va fi respectat.

"Eu vă pot spune că PNL va rămâne în acest parteneriat care sigur că a fost greu. (...) Nu vă închipuiţi că e lapte şi miere, dar învăţăm să convieţuim”, a mai spus Rareş Bogdan.