Rareş Bogdan, reacție la stenogramele din dosarul şpăgilor de la Aeroportul Otopeni: 'Nu are de ce să-mi fie frică. Cunosc multă lume şi mă cunoaşte multă lume'

Prim-vicepreședintele PNL Rareş Bogdan apare în stenogramele din dosarul DNA în dosarul şpăgilor de la Aeroportul Otopeni, alături de nume grele din politica românească, atât de la PSD cât și de la PNL.

Într-o intervenţie telefonică la România TV, Rareş Bogdan a declarat răspicat că nu are nicio legătură cu acest caz, chiar dacă numele său este menţionat de persoanele anchetate în stenogramele din dosarul DNA, explicând faptul că este cunoscut şi cunoaşte, la rândul său, multe persoane.

„Nu exista nicio legatura a mea, decat ca zbor foarte des de pe Otopeni. Faptul ca se incearca introducerea mea este o greseala, pentru ca nu ma sperie, nu are de ce sa-mi fie frica. Eu nu am treaba cu spatii duty free, nu am treaba cu Ministerul Transporturilor. Nu poate nimeni sa faca ceva impotriva mea, pentru ca nu am facut nimic, eu am din ce trai, am o sotie mai bogata decat mine.

Trebuie sa-mi gaseasca altceva, nu spaga. Eu cunosc multa lume si ma cunoaste multa lume. Ca sa faci un om sa taca trebuie sa il compromiti, mi se pare aberant, ce legatura am eu. Au incercat sa ma bage si in aia cu mastile. Ce treaba am eu, eu n-am fost ministru, eu sunt doar un europarlamentar.

Daca izbucneste vreun scandal cu oua sau gaini, si atunci o sa intrebe de Rares Bogdan.”, a spus prim-vicepreşedintele PNL la România TV.