Rareș Bogdan sare la gâtul lui Viktor Orban: Retorica Fidesz naște monștri în România prin HirTv si DunaTv!

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan consideră că revolta anti-imigranți din Harghita a fost provocată de retorica de la Budapesta care a ajuns la maghiarii din România pe canalele ungurești de televiziune.

„Cum sa se intample asa ceva!?!? Cum????? Rasismul arata primitivismul unei societati! Nu pot sa cred ca exista asa ceva in Romania anului 2020. Retorica de tip Fidesz - Viktor Orban naste monstri in Romania urmaritorilor HirTv si DunaTv!”, a scris Rares Bogdan pe Facebook. „Absolut incredibil sa se intample asa ceva in anul de gratie 2020. Si Intoleranta arata precaritatea evolutiei democratice dintr-o societate”, a mai scris acesta.

