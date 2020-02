Răsturnare de situaţie: Barna şi Cioloş NU s-au înţeles pe fuziunea USR-PLUS

Dacian Cioloş anunţa la ora 16.00 că va susţine o conferinţă de presă alături de Dan Barna, la ora 18.00, în urma şedinţei în care ar fi trebuit să se stabilească detaliile şi calendarul fuziunii USR-PLUS. Declaraţia de presă nu a mai avut loc, pentru că partidele nu s-au înţeles.

PLUS a decis, în ședința Consiliului Național de sâmbătă, să înceapă discuțiile în vederea unei fuziuni cu USR, respectiv să elaboreze condițiile fuziunii și să organizeze un Congres în acest sens în luna iulie a acestui an. După şedinţa PLUS, Cioloş a participat şi la şedinţa USR, unde lucrurile nu au mai decurs aşa cum se aştepta.

Potrivit unor surse din cadrul şedinţei, reprezentanţii conducerilor celor două formaţiuni nu au reuşit să ajungă la o concluzie comună, astfel că au amânat pe luni orice declaraţii publice pe tema fuziunii. Liderii USR şi PLUS nu s-au înţeles nici măcar pe forma fuziunii, cu atât mai puţin pe calendar. De teama faptului că nu se vor organiza alegeri anticipate, unii lideri au cerut amânarea fuziunii programate iniţial, neoficial, în luna iulie.

Tot duminică, USR a anunţat că 91% dintre membrii partidului au votat la referendum pentru poziționarea doctrinară ca partid de centru dreapt, liderul formațiunii Dan Barna subliniind că rezultatul nu înseamnă o schimbare de poziție, ci o consolidare a sa.