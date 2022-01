Rating maxim obținut de Banca Transilvania pentru comunicarea cu investitorii

Banca Transilvania a obţinut rating Vektor maxim pentru comunicarea cu investitorii în urma evaluării Asociaţiei pentru Relaţii cu Investitorii la Bursă din România (ARIR), a anunţat luni banca, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat de presă aş băncii, este al treilea an consecutiv în care BT primeşte 10 puncte din 10 pentru comunicarea cu unul dintre cei mai importanţi stakeholderi ai săi.Vektor este indicatorul comunicării cu investitorii pentru companiile listate din România şi este specificat pe pagina de companie de pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB). Analiza, realizată prima oară în 2019, are în vedere 15 criterii de evaluare şi a fost auditată şi în acest an de Mazars.Banca Transilvania are peste 33.000 de acţionari şi peste 70% capital românesc. Este prima bancă din România cotată la Bursa de Valori Bucureşti, în 1997 şi este cel mai longeviv emitent din istoria BET, parte din acest indice de aproape 20 de ani. Pe lângă site-ul BVB, printre principalele canale de comunicare BT cu acţionarii se numără platforma Relaţii investitori de pe site-ul băncii şi întâlnirile online periodice.Recent, banca a făcut public pentru investitori calendarul de comunicare financiară pentru acest an, iar următorul eveniment este comunicarea rezultatelor financiare anuale preliminare, în 25 februarie, şi conferinţa telefonică pentru prezentarea acestora, în 1 martie.