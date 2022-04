Războiul din Ucraina, impact deosebit de sever în Peru: Proteste violente sunt în curs de desfășurare / VIDEO

Proteste violente sunt în curs de desfășurare în Peru și arată modul în care invazia rusă în Ucraina afectează piețele din întreaga lume, declanșând tulburări și adâncind diviziunile politice.

Creșterea prețurilor la combustibil a declanșat inițial protestele din Peru. Acestea au început săptămâna trecută și s-au intensificat rapid, transformându-se în mari demonstrații antiguvernamentale cu marșuri și blocări de drumuri, anunță CNN.

Până miercuri, cel puțin șase persoane au murit în timpul protestelor violente, potrivit autorităților peruane. Cel puțin nouă drumuri importante din țară sunt blocate de protestatari. Zilele trecute, autoritățile au declarat starea de urgență dar ulterior s-au răzgândit și au anulat ordinul.

Specialiștii spun că invazia rusă în Ucraina și decizia liderilor mondiali de a izola Rusia de pe piețele mondiale de petrol au dus la o creștere fulminantă a prețului combustibilului. Pentru Peru, impactul a fost deosebit de sever.

În comparație cu alte țări din America de Sud, cum ar fi Argentina sau Venezuela, Peru importă cea mai mare parte a petrolului său. Acest lucru a făcut ca Peru să fie mai expus la recenta creștere, lovind economia chiar în momentul în care se refăcea după impactul pandemiei COVID-19.

Ca urmare, inflația din Peru în luna martie a fost cea mai mare din ultimii 26 de ani, potrivit Institutului de Statistică al țării. Segmentul cel mai expus a fost cel al alimentelor și al combustibililor, cu prețuri în creștere cu 9,54% față de anul trecut, a raportat Banca Centrală din Peru.

VIDEO: Hundreds of demonstrators throw stones at police and block roads in Peru's coastal region of Ica to protest rising fuel prices and tolls.



The violence came a day after President Pedro Castillo called off a curfew in Lima aimed at curbing nationwide demonstrations pic.twitter.com/jmvVplrXHJ