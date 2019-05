Abordarea dură a Administraţiei Donald Trump în conflictul cu Beijingul riscă să accelereze dezvoltarea a două lumi diferite în domeniul tehnologiei informaţionale, izolând şi mai mult circa 20% din utilizatorii de Internet, comentează cotidianul The New York Times, potrivit mediafax.

"China a pierdut aproape două decenii pentru a construi un zid digital între ea şi restul lumii, o barieră unilaterală menită să ţină departe companii precum Facebook şi Google, permiţându-le însă rivalilor chinezi să meargă în străinătate şi să se extindă în lume. Acum, preşedintele Donald Trump izolează acest zid de pe partea cealaltă", notează editorialistul Li Yuan într-un articol publicat în cotidianul The New York Times sub titlul "În contextul în care Huawei pierde Google, războiul tehnologic SUA-China primeşte propria Cortină de Fier / Abordarea dură a Casei Albe ameninţă să accelereze dezvoltarea a două lumi tehnologice, izolând şi mai mult o cincime din utilizatorii de Internet".

Google a început luni limitarea furnizării de servicii software acordate gigantului de telecomunicaţii Huawei, după o ordonanţă emisă de Casa Albă săptămâna trecută prin care s-a decis restricţionarea accesului companiei chineze la tehnologie americană. Sistemele de software ale Google sunt utilizate la smartphone-urile Huawei, aplicaţiile fiind preinstalate la toate dispozitivele Huawei comercializate în lume. În funcţie de modul de aplicare a ordonanţei prezidenţiale americane, utilizarea acestor sisteme de operare riscă să se blocheze.

Pentru Huawei, impactul puternic va fi în străinătate, dat fiind că în China clienţii au deja acces limitat la serviciile Google. Măsura companiei americane va avea cele mai mari efecte în zone precum Europa, unde a devenit unul dintre cei mai mari vânzători de smartphone-uri. În mod inevitabil, vor urma şi alte companii. Practic, manevra generează presiuni asupra visurilor Huawei de extindere pe plan internaţional.

"În cazul în care China şi Statele Unite au lansat un Război Rece tehnologic, atunci ordonanţa contra Huawei poate fi percepută cel mai bine ca fiind începutul unei Cortine de Fier digitale. În această perspectivă potenţială asupra viitorului tehnologic, China va continua să ţină la distanţă cea mai mare parte a lumii. Conform acestei ipoteze, în schimb, Statele Unite şi multe alte ţări vor bloca, la rândul lor, tehnologia chineză. Înăsprirea poziţiei americane închide multe dintre modalităţile folosite de SUA şi China pentru schimburi de idei şi pentru colaborarea în afaceri în pofida strictului regim chinez de cenzură. Închiderea acestor uşi ar putea avea efecte profunde nu doar asupra afacerilor din domeniul tehnologic, ci şi asupra modului în care lumea va utiliza şi va înţelege dispozitivele şi serviciile viitorului", subliniază editorialistul NYT.

Oricum, cenzura aplicată de China şi controlul strict asupra activităţilor digitale ale cetăţenilor chinezi izolaseră deja o cincime din populaţia care utilizează Internetul pe plan global, astfel că a apărut o generaţie care nu ştie ce înseamnă o căutare pe Google sau utilizarea unui canal YouTube.

"Noua abordare agresivă a Statelor Unite va conduce doar la accelerarea acestui proces, deschizând o fereastră potenţială ca într-o zi cetăţenii Chinei să utilizeze doar telefoane chineze sau dispozitive dotate cu cipuri şi softuri locale. Iar acest lucru se întâmplă cu o viteză care a şocat multă lume în China", atrage atenţia editorialistul NYT.

"Manevra Administraţiei Trump este mult mai completă decât se aşteptau mulţi chinezi. Şi a apărut mult mai devreme. Mulţi oameni abia acum îşi dau seama că este reală", afirmă Nicole Peng, analist la firma de cercetări în domeniul tehnologic Canalys.

Nu este clar dacă deciziile Administraţiei Trump vor reuşi să izoleze Huawei de restul lumii. Casa Albă depune eforturi pentru a convinge alte ţări să achiziţioneze echipamente produse de Huawei, invocând preocupări privind spionajul. Huawei a negat că ar spiona pentru Administraţia Chinei. "Atacul asupra Huawei intervine în contextul înrăutăţirii conflictului comercial, fiind doar o piesă pe o tablă de joc mai amplă", subliniază editorialistul Li Yuan.

Financial Times: Huawei suferă o lovitură puternică prin interzicerea sistemelor Android / Producătorul chinez de telefoane are propriul sistem de operare, dar este puţin probabil să fie preferat de clienţi

În urmă cu şapte ani, producătorul chinez de de smartphone-uri Huawei a deschis un mic centru de cercetare în Finlanda, optând pentru ţara în care inginerii companiei concurente Nokia ştiu să construiască sisteme de operare. Începând cu doar 20 de ingineri, Huawei a extins gradual activităţile în Finlanda, având centre în Helsinki, Oulu şi Tampere pregătindu-se pentru ziua în care ar putea avea nevoie de o alternativă la sistemul Android, utilizat la trei sferturi din telefoanele mobile din lume.

Se pare că cele mai mari temeri ale Huawei s-au confirmat acum. Tim Watkins, directorul Huawei responsabil de Europa occidentală, s-a declarat "uimit" de interdicţiile impuse de SUA, precizând însă că Huawei este "pregătită cum ar trebui să fie".

Însă analiştii cred că izolarea de sistemele Android reprezintă o lovitură puternică pentru o companie cu activităţi intense în vânzarea de smartphone-uri.

"Huawei părea să aibă un ritm de neoprit, dar o singură lovitură riscă să submineze ambiţia de a deveni cel mai mare producător de smartphone-uri", argumentează Ben Wood, analist la CCS Insight.

Restricţionarea accesului la sistemele Android, combinată cu riscul unor măsuri de retorsiune asupra companiilor americane din China, inclusiv asupra Apple, ar putea conduce la fragmentarea pieţei mondiale a telefoanelor mobile, exact în momentul introducerii tehnologiei 5G, subliniază Financial Times.

"Eventual, situaţia nu este bună pentru clienţii din întreaga lume, este păcat că valoarea facilitată de spiritul surselor deschise este ruinată acum de politică", afirmă Charlie Dai, analist la compania Forrester.