Răzvan Cuc a 'EXPLODAT', după ce o firmă a contestat o licitație pentru o autostradă: 'Nu îi mai tolerez!'

Ministrul Transporturilor s-a arătat indispus când a aflat că o firmă a contestat licitația pentru autostrada Sibiu - Pitești.

Răzvan Cuc a declarat marţi că la autostrada Sibiu - Piteşti a fost depusă o contestaţie, de către o firmă participantă la licitaţie, el anunţând că va avea o discuţie cu această firmă pentru că "nu îi mai tolerează pe contestatarii de meserie", informează Agerpres.

"Este vorba de lotul Sibiu - Boiţa, s-a depus în cursul zilei de ieri chiar când mă întorceam de pe şantier, am fost şi eu informat de această contestaţie. O să am şi eu o discuţie, împreună cu domnul Neaga şi cu o comisie de la CNAIR, cu firma care a depus contestaţia să văd şi eu motivele pentru care a depus, pentru că vă spun un lucru: nu îi mai tolerez pe aceşti contestatari de meserie care, de-a lungul vremurilor, mie cel puţin mi-au arătat că nu au excelat în implementarea proiectelor pe care le-au avut", a afirmat Răzvan Cuc, la Parlament, întrebat în legătură cu contestaţia depusă pentru autostrada Sibiu - Piteşti.

El a spus că este vorba despre o firmă care a participat la licitaţia acestui proiect.

"Eu am spus că o să am o implicare activă în proiectele de infrastructură şi asta înseamnă că îmi asum anumite lucruri. Nu depăşesc cadrul legal, dar vreau să ştiu şi eu de ce contestă, pentru lucrul acesta îmi este permis să am o întâlnire cu firma respectivă", a adăugat ministrul Transporturilor.

Răzvan Cuc a susţinut că, dacă nu exista această contestaţie, contractul trebuia semnat duminică.

"O să am o discuţie în cursul zilei de mâine şi cu cei de la CNAIR să vedem exact ce anume vizează acea firmă", a mai spus Cuc, adăugând că nu poate să spună dacă această firmă îşi va retrage sau nu contestaţia.

Întrebat ce au de câştigat aceşti contestatari, Răzvan Cuc a răspuns: "Blochează. Întrebaţi-i pe ei".

"Eu ca şi ministru o să fiu pe şantiere şi acolo unde văd că contestă şi nu îşi fac treaba pe şantier o să vedeţi şi măsurile pe care le voi lua pe măsura lucrurilor pe care le fac şi ei în proiectele noastre", a adăugat el.

Ministrul Transporturilor a participat marţi la şedinţa Comisiilor de buget şi industrii din Camera Deputaţilor pentru a susţine modificarea Legii achiziţiilor. Pe ordinea de zi a comisiilor se află trei proiecte de lege pe această temă, care urmează să fie comasate şi discutate săptămâna viitoare în comisiile reunite.