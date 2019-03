Klaus Iohannis apără minoritățile sexuale: Românii le-au dat cu flit infatuaților care au promovat ura la referendum

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la o dezbatere, că la referendumul pentru interzicerea casatoriilor intre persoanele de acelasi sex, romanii le-au dat „o lectie imensa” celor care au promovat `un mesaj intolerant”.

„Stat de drept fara drepturile omului nu poate sa existe si aceste lucruri sunt statuate in Constitutie. Cu siguranta ca nu e suficient ca un lucru sa fie scris, trebuie si respectat si pus in practica. In aceasta zona, cred ca societatea mai are un drum lung de parcurs, este vorba de acceptare, este vorba de educatie si de toleranta. Va amintiti cand a aparut ideea cu referendumul, am devenit inamicul public nr.1 cand am spus ca trebuie sa fim toleranti. Cei care au promovat referendumul nu au fost toleranti. Dar romanii au dat o lectie imensa acestor infatuati care au promovat ura si, asa cum se spune popular, i-au tratat cu flit. Romanii au fost mult deasupra acelei parti a clasei politice care au promovat agresiv si cu un mesaj intolerant acel referendum”, a declarat Iohannis.

Pe 6 şi pe 7 octombrie 2018 a avut loc referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei, în sensul redefinirii familiei ca fiind căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie, spre deosebire de textul actual care vorbește despre „soți”.

