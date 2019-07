Răzvan Cuc vorbește despre REMANIEREA din PSD: 'Dacă se va întâmpla la CExN, asta este, ne supunem CExN'

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat la Spitalul Floreasca, unde i-a fost pusă o mână în ghips în urma accidentului suferit luni dimineaţă, că nimeni nu i-a cerut demisia, aşa cum s-a vehiculat în spaţiul public, şi că aşteaptă deciziile Comitetului Executiv Naţional al PSD, la care însă nu poate participa, fiind internat, conform Agerpres.

"Eu n-am văzut până azi să spună cineva că-mi vrea demisia. Dacă se va întâmpla la CExN, asta este, ne supunem CExN. Eu niciodată nu mă voi bloca şi nu mă voi crampona de o funcţie, important e ce faci cât eşti în acea funcţie. (...) Probabil doamna prim-ministru va prezenta o evaluare a ministerelor, aşa cum a şi spus. Săptămâna trecută, fiecare minister, inclusiv eu, am fost şi am predat tot programul de guvernare - ce s-a implementat, ce e în curs de implementare, ce restanţe avem şi rămâne să vedem decizia CExN, care e statutară, şi de asemenea decizia doamnei prim-ministru. Eu nu am făcut decât să-mi duc toate proiectele la bun sfârşit şi să le lansez pe cele care nu erau lansate", a afirmat ministrul.

Întrebat cum comentează demisia ministrului de Interne, Cuc a apreciat că aceasta este o decizie care îi aparţine.

"Îmi pare rău, nu ştiu, eram la spital. A fost decizia dânsei să facă acest gest, n-a forţat-o nimeni. (...) Dacă dânsa şi-a dat demisia, aşa a crezut de cuviinţă să facă. Eu nu pot să spun că a existat vreo presiune vizavi de activitatea mea", a susţinut el.

Legat de accident, ministrul Răzvan Cuc a precizat că are o mână fracturată, iar medicii au decis să-i pună ghips.

"Primul diagnostic a fost o fractură la o mână. Echipa medicală, căreia îi mulţumesc pentru profesionalism, mi-a sugerat să-mi pun acest ghips trei săptămâni, dar aceasta nu mă împiedică ca zilele următoare, miercuri, să mă duc pe şantier în inspecţie, pentru că activitatea trebuie să continue. A fost un eveniment nefericit", a adăugat el.

El a arătat că a discutat cu cei doi şoferi implicaţi în accident, starea lor fiind una bună, "perfect sănătoşi".

"În continuare, doctorii m-au rugat să stau până undeva pe la 17,00 - 18,00 la spital, mi-au făcut mai multe investigaţii şi un computer tomograf la spate. Vom vedea care este rezultatul final. Purtam centura de siguranţă. Eu m-am urcat în maşină, trebuia să ajung la o întâlnire, nu mă grăbeam. Eu pe şoferul meu, Eugen, îl cunosc de 8 ani, nu a avut niciodată accident, conduce cu foarte multă grijă. În momentul în care s-a produs impactul, citeam nişte documente. (...) Din păcate, n-am mai ajuns, a trebuit să stau la spital", a explicat Răzvan Cuc.

Accidentul a avut loc în apropierea Gării de Nord, în timp ce ministrul se deplasa către sediul Guvernului.

''Conducătorul unui autovehicul care se deplasa pe bd. Alexandru Ioan Cuza dinspre str. Maltopol către str. Petru Rareş, în apropiere de intersecţia cu str. Iacob Negruzzi, ar fi efectuat o depăşire neregulamentară peste marcajul continuu, moment în care a intrat în coliziune cu un autovehicul care se încadrase pentru a efectua virajul la stânga pe str. Iacob Negruzzi. În urma impactului a rezultat avarierea celor două autovehicule şi a altor 4 autovehicule parcate, cât şi rănirea pasagerului din primul autoturism, care s-a prezentat la Spitalul Floreasca pentru a primi îngrijiri medicale'', precizează Brigada Rutieră.