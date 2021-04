Răzvan Dumitrescu PROFEȚEȘTE: Dacă îl ține în brate pe Voiculescu, PNL va avea soarta PNȚCD

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu estimează că orice întârziere a PNL în a-l demite pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, va avea efecte negative asupra partidului. Pe scurt, Dumitrescu e de părere că PNL riscă soarta PNȚCD dacă nu ia urgent măsuri după scandalul evacuării Spitalului Foișor în toiul nopții.

Citește și: Rareș Bogdan face UN PAS în spate: În coaliție situația NU e gravă, nu discutăm despre demiteri

"Rareori scriu aici EDITORIALE, dar...

Povestea asta cu spitalul FOISOR-VOICULESCU-ARAFAT-CITU-COALITIE, cu ce seamana ea oare?

Premierul bate saua sa priceapa iapa, cum se spune in popor, vorbind de onoare , cu referire la o demisie a ministrului de la Sanatate. Partea de USR-PLUS a Coalitiei sare ca arsa la unison in apararea acestui individ dar nu oricum ci coordonat, in spatiul politic si in ONLINE unde se vede o mobilizare exemplara a detasamentelor de rostogolire a mesajelor( fix ca atunci cu OUG 13)!

In timp ce PNL da semne ca actioneaza pe grupulete, nu pare unit si hotarat ( probabil din cauza factiunilor Citu-Orban care se pregatesc de infruntare la Congres!),pluseristii actioneaza ca o structura de tip MILITAR la capitolul disciplina.

Este fix ceea ce se intampla pe vremea CDR, in perioada 1996-2000! Atunci PD isi apara ministrii cu orice pret, cu toate fortele, cu o indarjre si cu metode de tip militar indiferent de cat de slabi sau ticalosi erau, in timp ce PNT-CD ajungea sa sacrifice chiar premierul in conflictul cu ei, de dragul COALITIEI!

Deznodamantul de atunci e clar, e deja inscris cu litere sapate in piatra de mormant politic al celor ce au fost partidul lui Corneliu Coposu!

Oare PNL-ul de astazi chiar nu a invatat nimic din istoria recenta? Cu cat prelungeste mai mult starea asta , cu atat cresc sansele ca pe drumul lor politic sa scrie cu aceleasi litere sapate in piatra, PNT-CD!

PS1: Liberalii are trebui sa se consulte cu ai lor colegi proveniti din PD care stiu foarte bine schema asta pentru ca au folosit-o pe scara larga in 1996-2000. Daca nu iau repede meditatii de la dansii, acum nu se joaca doar soarta coalitiei ci si a partidului lor!

PS2: Liberalii au acum in premierul Citu persoana cea mai lipsita de experienta politica din toate variantele pe care le aveau la dispozitie. Asa era si Victor Ciorbea la PNT-CD. PNL e nevoit sa faca fata situatiei avand la guvern persoana cea mai lipsita de experienta politica!", scrie Răzvan Dumitrescu pe Facebook.