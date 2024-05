Răzvan Lucescu: Aş spune că noi am fost duşi către această victorie în campionat de către Dumnezeu

Tehnicianul formaţiei PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, a declarat, luni seară, că nu a dormit deloc după ce a câştigat titlul de campion al Greciei şi a precizat că gruparea sa a avut al patrulea buget din campionat. El a mai spus că PAOK a fost dusă la acest titlu de Dumnezeu.

”Nu am dormit după meci, dar nici nu am băut, pentru că nu am avut timp. A fost totul special şi concentrat, meciul a fost dificil, era presiune de câteva săptămâni. După meciul cu Panathinaikos a fost o anxietate, pentru că urma meciul cu Aris şi ne gândeam că suntem cu mâna pe trofeu dar îl putem pierde. Era foarte important pentru PAOK să obţină titlul. Practic nu le-am zis nimic special jucătorilor înainte de meciul cu Aris, le-am adus aminte de meciuri grele, unde am întors rezultate. Cred că meciul cu Aris a arătat imaginea întregului nostru sezon. De la stadionul lui Aris, cu mare dificultate am ajuns la Doumba. Suporterii noştri nu au voie în deplasare, dar ne-au dus de la hotel până unde le-a permis poliţia, cât mai aproape de stadionul lui Aris. PAOK a avut al patrulea buget, am plecat fără nicio speranţă, într-o atmosferă negativă, am avut Europa până în sferturi, asta te seacă de energie, am avut adversari care te-au întins la maxim. Am avut meciuri cu încărcătură emoţională extraordinară. Aş spune că noi am fost duşi către această victorie în campionat de către Dumnezeu. Am un sentiment de uşurare imensă, parcă mi s-au luat zece tone de pe umeri”, a declarat Lucescu la Digisport.

Tehnicianul a mai spus că PAOk este un feniomen social. ”La Salonic nu e un oraş unde lumea să trăiască bine şi uşor, au dificultăţi, au frustări faţă de cum sunt trataţi de la Atena, iar aceste frustări se duc spre fotbal. Azi eşti cel mai bun, mâine eşti cel mai prost, atunci apare şi agresiunea verbală care poate să te înfricoşeze, dar aşa se descarcă ei şi aşa se creează această responsabilitate. M-am speriat de câtă fericire le-am adus. Aici trăiesc o satisfacţie profesională extraordinară, nu ştiu dacă vreau să mă desprind de aici”, a precizat el.

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, în deplasare, pe Aris Salonic, scor 2-1, şi a câştigat titlul în Grecia.

Este al doilea titlul cucerit de Răzvan Lucescu cu PAOK, după cel din sezonul 2018-19, şi al patrulea trofeu câştigat de român în Grecia cu echipa din Salonic.