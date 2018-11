REACȚIE dură a realizatorului TVR, Ionuț Cristache, după ce a fost acuzat că ar primi o sumă imensă de la Televiziunea publică: Garnizoanele SRI functioneaza

Acuzat că încasează nu mai puțin de 25.000 de lei pe lună pentru a modera principalul talk show al TVR, jurnalistul Ionuț Cristache, realizatorul România9 a venit cu precizări. El susține într-un punct de vedere remis STIRIPESURSE.RO că atacul vine pe fondul dezvăluirilor făcute în cadrul emisiunilor pe care le moderează la TVR despre protocoalele semnate între parchete și SRI. El mai susține că va merge în instanță și că va câștiga:

”Cu atat ma puteau lua! Nu am origini nesantoase, nu am afaceri, nu am contracte, nu prezint zilele orasului x sau petreceri campenesti, nu moderez conferinte, nu frecventez cercuri politice, atat mi-au putut gasi, un salariu, culmea, si aici au dat gres, atat de disperati sunt sa ma agate cu ceva!, dar propaganda a inceput sa arunce deja in ventilator, inutil sa detaliez acum! Pentru asta voi merge in instanta, asa e viata in Romania, nefireasca. Nu pot sa nu constat un lant de coincidente si ca serviciile s-au vitaminzat si ele in ultima perioada!

Garnizoanele SRI functioneaza inclusiv in institutia publica, pare-se! Sunt ca bacteriile captive in gheata! Trec la treaba dupa fiecare era glaciara! Ganditi-va ca moderez singura emisiune de pe piata, si la tv publica, care nu s a sfiit sa atace conducerea SRI si sa-i amendeze derapajele! Va reamintesc faptul ca la Romania 9 s-a discutat prima data despre un protocolul semnat de directorul SEI, Hellvig si procurorul general, Lazar! Nota de plata pt. curaj si libertate trebuia sa vina si eu trebuie sa o plateasc, drept dovada. Semnale au tot fost, m -am facut ca nu le vad.

Ultimul, campania minicinoasa cu “fuga de politie” si “conducerea fara permis”! Mai apoi filajul si minciuna cu o presupusa masina care nu-mi apartinea, asumat de un “jurnalist” actionar al unei reviste la lansarea caruia a participat seful SRI insusi. Acum asistam la asta. Sper ca cei care dirijeaza astfel de operatiuni sa se potoleasca si sa inteleaga ca nu ma intimideaza. Nu pot sa nu constat ca si campania cu “fuga de politie” a inceput tot in Libertatea.

Despre cativa sefuleti mai noi de pe acolo, fara sa generalizez, presa a tot scris. Parinti securisti, copii de nomenclaturisti, acum platesc si ei din datoriile parintilor sau din ale lor, daca mergem pe firul acesta! Voi merge in instanta chiar daca demersul meu va fi aproape inutil! Peste aproximativ doi ani, cand voi castiga procesul nu va mai interesa pe nimeni ca am fost pagubit, jignit, injurat pe nedrept, dar imi asum, asta e! Sa faci presa libera in Romania a devenit sport extrem. Bine ca iubesc adrenalina!”, susține jurnalistul TVR.