REACȚIA Asociației Victimelor Abuzurilor Direcției Naționale Anti-Corupție în Cazul la decizia Tribunalului in Cazul fostului comandant al Poliției Sinaia

Asociația Victimelor Abuzurilor Direcției Naționale Anti-Corupție din Romania solidarizeaza cu drama unei alte victime a abuzurilor DNA, careia, astazi, i se face dreptate , Tribunalul Prahova pronuntandu-se pentru achitare, in dosarul fostului sef al Politiei Sinaia, domnul Marin Tudorica. Reamintim ca acesta a fost judecat de catre procurorii DNA pentru trafic de influenta, efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, din care una in forma continuata. Precizam,totodata, ca acest dosar a fost “ fabricat “, din razbunare ,de catre celebrul procuror prahovean Mircea Negulescu, zis “ Portocala “ (aidoma dosarului familiei Cosma), caz despre care presa a relatat in nenumarate randuri.

AVADNR este garantul unei justitii curate si empatizaza cu decizia instantei judecatoresti, menita sa indrepte abuzurile unor procuri DNA, precum procurorul “Portocala”, prizonieri ai maniei si ai dorintei de a curma destine . Vom continua sa expunem cazuri similare din intreaga tara, pentru a aduce in atentia publicului, faradelegi comise de oameni ai legii, si ne vom stradui din rasputeri ca acestea sa fie reparate. Va reamintim ca AVADNAR este o entitate civica care reprezinta interesele tuturor victimelor abuzurilor DNA din Romania, indiferent de categoria sociala din care acestea fac parte, aceasta avand un caracter national.”, se spune în comunicatul remis stiripesurse.ro de Mihai Banu, președintele Asociației Victimelor Abuzurilor Direcției Naționale Anti-Corupție.