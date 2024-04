Reacție furibundă a Iranului, după ce Israelul a lansat un atac la scară largă

Citește și: BREAKING - Israelul a declanșat un atac la scară largă în Iran: a început 'Operațiunea Răzbunarea'

"Dacă regimul sionist dorește să acționeze împotriva centrelor și instalațiilor noastre nucleare, vom răspunde în mod sigur și decisiv cu rachete foarte avansate împotriva instalațiilor lor nucleare", spune Ali Khamenei.

Isrelul a lansat un atac la scară largă în Iran, dar atacurile nu vizează instalațiile nucleare ale Iranului sau obiective civile.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce ministrul iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian, a declarat pentru CNN că, dacă Israelul va întreprinde o nouă acțiune militară împotriva Iranului, răspunsul său va fi "imediat și la un nivel maxim".

O explozie a fost auzită în oraşul Ghahjaworstan din Iran, situat la nord-vest de oraşul Isfahan, potrivit agenţiei de ştiri iraniene semi-oficiale FARS, care citează surse locale, relatează CNN. Zborurile spre Teheran, Isfahan şi Shiraz sunt suspendate, iar sistemele de apărare anti-aeriană ale Iranului au fost activate în mai multe provincii.

”Oraşul Ghahjaworstan este situat în apropierea Aeroportului Isfahan şi a celei de opta baze de vânătoare a Forţelor Aeriene ale Armatei”, a arătat agenţia de ştiri FARS.

BREAKING: IRGC OFFICIAL STATEMENT ON IRAN NUEAR STRIKES



“If the Zionist regime wants to take action against our nuclear centres and facilities, we will surely and categorically reciprocate with advanced missiles against their own nuclear sites.” pic.twitter.com/X9rhgUT5IK