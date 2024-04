BREAKING - Israelul a declanșat un atac la scară largă în Iran: a început 'Operațiunea Răzbunarea'

Conform surselor din SUA, citate de CNN, atacurile Israelului nu au vizat instalațiile nucleare ale Iranului.

Atacul a avut loc la câteva ore după ce ministrul iranian de externe, Hossein Amir-Abdollahian, a declarat pentru CNN că, dacă Israelul va întreprinde o nouă acțiune militară împotriva Iranului, răspunsul său va fi "imediat și la un nivel maxim".

O explozie a fost auzită în oraşul Ghahjaworstan din Iran, situat la nord-vest de oraşul Isfahan, potrivit agenţiei de ştiri iraniene semi-oficiale FARS, care citează surse locale, relatează CNN. Zborurile spre Teheran, Isfahan şi Shiraz sunt suspendate, iar sistemele de apărare anti-aeriană ale Iranului au fost activate în mai multe provincii.

”Oraşul Ghahjaworstan este situat în apropierea Aeroportului Isfahan şi a celei de opta baze de vânătoare a Forţelor Aeriene ale Armatei”, a arătat agenţia de ştiri FARS.

Şi televiziunea Iranian Press a relatat că o explozie a fost auzită în apropierea oraşului situat în centru.

Cauza exploziei este necunoscută.

Toate zborurile spre oraşele ”Teheran, Isfahan şi Shiraz, aeroporturile din vest, nord-vest şi sud-vest au fost suspendate”, a anunţat directorul pentru relaţii publice din Iran al unei companii aeroportuare, într-un interviu la televiziunea de stat Mehr TV.

Suspendarea a intrat în vigoare imediat, dar zborurile nu au fost anulate, a spus directorul.

”Pasagerii ar trebui să verifice informaţiile privind zborul înainte de plecare”, a adăugat el.

Israelul își cântărea de câteva zile răspunsul la atacurile fără precedent ale Iranului din weekend asupra teritoriului său, majoritatea fiind interceptate.

Iranul a lansat atacul ca represalii la un presupus atac israelian asupra complexului ambasadei sale din Siria la începutul acestei luni.

Acea lovitură a eriană a distrus clădirea consulatului și a ucis cel puțin șapte oficiali, inclusiv doi comandanți de rang înalt.

???????????? WW3 ALERT ????????????



ISRAEL JUST LAUNCHED A MASSIVE ATTACK ON IRAN AND IS RUMORED TO HAVE HIT CRITCAL NUCLEAR FACILITIES WHICH COULD CAUSE RADIATION TO LEAK OUT INTO THE WORLD ⚠️ pic.twitter.com/u73JZgYlUC